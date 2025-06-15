Ранее на такую возможность намекнул премьер Израиля Нетаньяху.

Иранские топ-чиновники в индивидуальном порядке ведут переговоры с Москвой о возможном бегстве в Россию в случае дальнейшего ухудшения ситуации в стране на фоне войны с Израилем. Об этом сообщает Iran International со ссылкой на осведомленные источники.

В частности издание получило информацию, что Али Асгар Хиджази, заместитель руководителя аппарата Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, ведет переговоры с российскими чиновниками о возможном выезде из Ирана для себя и своей семьи. По данным источника, высокопоставленный российский чиновник заверил Хеджази, что в случае чего Москва "будет способствовать его эвакуации через безопасный коридор".

При этом утверждается, что другие иранские чиновники получили аналогичные заверения, а некоторые из них уже подготовили конкретные пути бегства.

Видео дня

Накануне, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении тоже намекнул на нечто подобное, заявив, что высокопоставленные иранские чиновники уже "пакуют чемоданы".

Ирано-Израильская война: последние новости

Как писал УНИАН, Израиль нанес воздушный удар по аэродрому города Мешхед в северо-восточной части Ирана. Это самый дальний израильский удар за все время существования еврейского государства. Предыдущий рекорд был поставлен 40 лет назад.

Также мы рассказывали, что Иран убил пятерых украинцев, в том числе троих несовершеннолетних детей, во время одного из ракетных ударов по Израилю. Иранская ракета попала в жилой дом.

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