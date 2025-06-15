Президент США Дональд Трамп отметил, что ситуация напомнит то, что происходило с Пакистаном и Индией, и с другими конфликтующими странами.

Иран и Израиль должны заключить соглашение, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что они сделают это так же, как и Индия с Пакистаном — под его предводительством, с помощью торговли с Соединёнными Штатами, что привнесло разум, сплочённость и здравомыслие в переговоры "с двумя отличными лидерами, которые смогли быстро принять решение и остановиться".

"Также, в течение моего первого срока, Сербия и Косово были на грани крупного конфликта, как это бывало десятилетиями, и этот затяжной спор уже почти перерос в войну. Я остановил это", - подчеркнул Трамп в Truth Social. И вновь вспомнил про бывшего президента США Джо Байдена, который якобы навредил перспективам долгосрочного мира "своими очень глупыми решениями".

Трамп привел еще один пример — Египет и Эфиопия и их спор из-за огромной дамбы, которая влияет на Нил. Сейчас эти страны находятся вне военных конфликтов, якобы благодаря вмешательству американского президента.

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"Точно так же скоро будет мир между Израилем и Ираном! Сейчас проходят многочисленные звонки и встречи. Я делаю многое, и мне никогда не приписывают заслуг, но это нормально — народ всё понимает. Сделаем Ближний Восток великим снова", - добавил он.

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Ранее УНИАН сообщал, что Трамп до этого заявлял, якобы США обрушат всю свою мощь и силу на Иран, если он вдруг нападет на американцев в какой-либо форме. Поэтому он хочет "легко заключить соглашение" между конфликтующими странами.

Кроме того, сообщается, что Израиль завершил масштабную серию ударов по ядерным объектам Ирана. Цели включали штаб-квартиры Минобороны Ирана, ядерного проекта SPND и другие объекты.

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