Россия имеет достаточные возможности, чтобы оспорить статью 5 НАТО.

В Европе признают, что не готовы к ведению войны с активным использованием беспилотников, которая сейчас идет в Украине. Об этом заявил в комментарии "Радио Свобода" финский генерал в отставке Пекка Товери.

"Европейские армии понимают, что не обучены для войны, которую мы видим сейчас в Украине. Им нужно время, чтобы научить свои силы использовать беспилотники и защитить себя от атак БПЛА", - отметил генерал.

В то же время он надеется, что Европа не планирует вести войну такого рода. По его словам "это было бы бессмысленно", ведь еще со времен Второй мировой войны военная мощь Запада базировалась на авиации.

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"Воздушные силы уничтожают материально-техническое обеспечение, структуру командования, транспортную систему [противника]. А потом направляются свои механизированные силы, которые убивают остальные, которые не имеют поддержки, разведки, огневой мощи", - отмечает он, подчеркивая, что Европе "придется вести собственную войну и использовать собственные силы".

Он также отметил, что хотя Россия не имеет достаточной военной силы, чтобы бросить вызов НАТО серьезно, однако имеет достаточные возможности, чтобы обжаловать статью 5.

"Так называемый Нарвский сценарий (Нарва - город в Эстонии на границе с РФ): забрать небольшую часть меньшей страны НАТО, утверждая, что они здесь только для того, чтобы защитить свой русский народ от геноцида или чего угодно, а затем угрожать ядерным оружием. Это возможно. Это Балтика, Шпицберген и другие уязвимые территории, где они могут попробовать что-то подобное", - пояснил Товери.

Россия и НАТО

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко отмечал, что Россия, вероятно, накапливает военные резервы, но делает это не для использования в Украине, и возможно, может готовить удар по странам Балтии.

А издание The Economist отмечало, что Эстония является одной из наиболее вероятных целей для следующей захватнической войны России, потому что для этого россияне имеют несколько удобных предпосылок.

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