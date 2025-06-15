Для первого удара США могут использовать почти три сотни истребителей, но это будет очень рискованная миссия, считают аналитики.

Анализируя удар Израиля по Ирану с привлечением более 200 самолетов, в США решили подсчитать, сколько истребителей могли бы использовать они, пишет Defence Express.

Эксперты подчеркнули, что более 200 самолетов для Армии обороны Израиля - это "действительно довольно впечатляющее количество, если учесть, что речь идет о двух третях из всего количества истребителей, имеющихся в Воздушных силах (ВС) этой страны, даже если учитывать вероятность факта привлечения к этой операции воздушных танкеров союзников".

В то же время отмечается, что в США уже неоднократно отмечали низкий уровень готовности боевой авиации, а атака Израиля стала лишним поводом сделать детальные расчеты.

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Как пишут эксперты, по данным издания Air and Space Forces Magazine, соответствующие подсчеты провел полковник в отставке, старший научный сотрудник по исследованию авиации института Мичтелла Джон Вэнэйбл - бывший пилот F-16, который выполнял боевые задачи на Ближнем Востоке.

"Так вот, из имеющихся 52 действующих эскадрилий Воздушные силы смогут рассчитывать только на 40 (всего 480 самолетов, берется минимальный показатель в 12 самолетов в одной эксадрилье), потому что шесть остаются в резерве (отмечается, что для сдерживания РФ и КНР) и еще шесть - выполняют задачи противовоздушной обороны", - говорится в материале.

А с учетом общей готовности в 60% для "первого удара" в целом ВС США смогут использовать около 290 самолетов, утверждают аналитики. При этом "надо учитывать, что 60% - это еще достаточно положительный показатель, потому что для некоторых самолетов, к примеру, тех же F-22 - он значительно ниже и составляет около 40%, а для F-15C - чуть более 30%".

В Defence Express отметили, что в США также обеспокоены вопросом подготовки летчиков, которые в среднем имеют налет в 10-12 часов в месяц, тогда как в конце прошлого столетия этот показатель был вдвое больше, хотя тогда такое количество часов считали неадекватным.

"В качестве вывода говорится о том, что хоть ВС США и смогут для первого удара использовать почти три сотни истребителей, но это будет очень рискованная миссия", - подытожили аналитики.

Операция Израиля против Ирана и роль в ней США

Как сообщал ранее УНИАН, Израиль призвал США присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу. Однако, по данным СМИ, представитель Белого дома сказал, что сейчас администрация президента Дональда Трампа не рассматривает эту возможность.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль должны заключить соглашение. По его мнению, они сделают это так же, как и Индия с Пакистаном - под его руководством, посредством торговли с Соединенными Штатами, что привнесло ум, сплоченность и благоразумие в переговоры "с двумя замечательными лидерами, которые смогли быстро принять решение и остановиться".

Также стало известно, что США запретили Израилю убивать Али Хаменеи, который является религиозным лидером и главой государства в Иране. Reuters со ссылкой на двух американских чиновников пишет, что вето на ликвидацию иранского лидера наложил лично Трамп. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News Channel уже отрицал, что план ликвидации Хаменеи вообще рассматривался.

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