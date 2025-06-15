Отвечая на вопрос, стоит ли сейчас Трамп на ногах и будет ли "шатать" его, экс-министр отметил, что "это очевидно".

Промежуточные выборы в США в следующем году - это "фундаментальный предел" для президента США Дональда Трампа и он это понимает.

Об этом в интервью LIGAnet сказал министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин. Отвечая на вопрос, стоит ли сейчас Трамп на ногах и будет ли "шатать" его, экс-министр отметил, что "это очевидно".

"Первая проблема - это экономика. Если нефть пойдет вверх, то для американцев будет очевидно, что они платят больше за бак. Тарифы пока что сложно разруливаются. Результаты экономической политики не особо заметны", - сказал он.

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Климкин добавил, что некоторые даже считают, что до конца года США могут оказаться довольно близко к рецессии.

"Ситуация непростая. Трамп выиграл первый раунд в Лос-Анджелесе, поскольку он туда затянул нацгвардию и всем говорит, что "я последовательный и крутой". Проблема в том, сколько это может продолжаться. И не скажут ли люди, которые за пределами его фан-клуба, в какой-то момент, что это слишком", - отметил бывший министр.

По его словам, для Трампа промежуточные выборы в США в следующем году - это "фундаментальная граница".

"Если он ее не пересекает, если он ее проиграет, его политическое наследие и политическое наследие могут оказаться, извините за терминологию, в заднице. И он это прекрасно понимает".

Президентство Трампа

Ранее обозреватель The Guardian Джозеф Гедеон отмечал, что Трамп не может закончить ни одну войну. Он напомнил, что вопреки заявлениям в инаугурационной речи Трамп скорее руководит эскалациями конфликтов, чем делает шаги для их завершения.

В своей статье для издания Atlantic СоцпсіІ старший директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине Джон Э. Хербст отметил, что в вопросах мирного урегулирования войны между Россией и Украиной Трамп обещал действовать через силу, впрочем все еще воздерживается от давления на агрессора.

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