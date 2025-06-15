Китайский запрет на редкоземельные металлы, необходимые для систем вооружения, остается камнем преткновения.

Обновленное торговое соглашение между США и Китаем не решило главную проблему экспортных ограничений, связанных с национальной безопасностью. Сложившаяся ситуация угрожает более всеобъемлющему соглашению.

Издание Reuters пишет, что Пекин не взял на себя обязательства предоставить разрешение на экспорт некоторых редкоземельных магнитов, которые необходимы поставщикам военной техники США для истребителей и ракетных систем. Вашингтон сохраняет ограничения на экспорт в Китай передовых чипов для искусственного интеллекта из-за опасений, что их применят в военной сфере.

На переговорах в Лондоне китайские переговорщики, по-видимому, увязали прогресс в снятии экспортного контроля на редкоземельные металлы для военной сферы с ограничениями США на экспорт передовых чипов в Китай, что стало новым поворотом в торговых переговорах.

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Кроме того, американские чиновники также дали понять, что они намерены продлить действующие пошлины на китайские товары еще на 90 дней после 10 августа, когда истечет срок женевского соглашения, сообщили источники, что свидетельствует о маловероятности заключения более постоянного торгового соглашения между крупнейшими экономиками мира.

Китайские тиски

Однако китайский запрет на редкоземельные металлы, необходимые для систем вооружения, остается потенциальной точкой напряжения. Пекин доминирует в мировом производстве редкоземельных элементов и практически монополизировал их переработку и обработку.

На переговорах в Лондоне Китай пообещал ускорить рассмотрение заявок на экспорт редкоземельных элементов от невоенных производителей США из десятков тысяч, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, сообщил один из источников. Срок действия этих лицензий составит шесть месяцев. Пекин также предложил создать "зеленый канал" для ускорения утверждения лицензий от надежных американских компаний.

Первые сигналы были позитивными. Однако Китай не пошел на уступки в отношении специальных редкоземельных элементов, включая самарий, которые необходимы для военных целей и не подпадают под ускоренную процедуру, согласованную в Лондоне, сообщили источники.

Нынешнее соглашение не решает главную проблему

Китайские аналитики пессимистично оценивают вероятность дальнейших прорывов до 10 августа.

"Временное взаимное урегулирование некоторых вопросов возможно, но фундаментальная проблема торгового дисбаланса не может быть решена в эти сроки и, возможно, в течение оставшегося срока полномочий Трампа", - сказал Лю Вэйдун, эксперт по США и Китаю из Института американских исследований Китайской академии социальных наук.

Продление согласованного срока может дать администрации Трампа больше времени для подготовки альтернативного юридического обоснования для установления более высоких пошлин для Китая, если нынешний американский лидер проиграет текущее судебное разбирательство по пошлинам в американском суде, сообщил источник.

Нерешенные вопросы подчеркивают сложность, с которой сталкивается администрация Трампа в продвижении своей торговой повестки с Китаем из-за контроля Пекина над редкоземельными металлами и его готовности использовать это в качестве рычага давления на Вашингтон, сказал Райан Хасс, директор Китайского центра имени Джона Л. Торнтона в Брукингском институте.

Конец торговой войны между США и Китаем - главные новости

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что хочет снизить пошлины на китайские товары, но инициировать переговоры должен Пекин. 12 мая США и Китай договорились о временном снижении пошлин на 90 дней - Вашингтон снизил торговые ограничения со 145% до 30%, а Пекин - со 125% до 10%.

Вскоре американский президент обвинил китайскую сторону в нарушении "тарифного перемирия", но позже прозвучало такое же обвинение со стороны Пекина.

11 июня Трамп заявил об успешных торговых переговорах между США и Китаем и достижении договоренности между странами.

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