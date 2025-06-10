В Одессе россияне запустили 'шахед' по роддому (фото)

В городе пожар, в воздухе чувствуется запах дыма.

В ночь на вторник, 10 июня, российская оккупационная армия осуществила дроновую атаку на Одессу. В сети пишут о попадании в роддом.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушную тревогу в Одессе и области объявили около 00:36. Мониторинговые каналы сообщили, что много "шахедов" движется со стороны Черного моря. Вскоре в городе начали раздаваться взрывы, дроны фиксировали в разных районах, было слышно как они пролетают над жилыми домами.

Впоследствии очевидцы сообщили, что в городе есть попадания, в жилых домах повылетало оконное стекло и тому подобное. Telegram-канал "Николаевский Ванек" написал о попадании по одному из роддомов:

Видео дня

"В Одессе прилет "мопеда" по роддому".

Некоторые местные Telegram-каналы сообщили о раненом в результате атаки. Тем временем мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил повреждение административной части роддома.

"К счастью, нет жертв и пострадавших. Но сам факт, что под ударом оказалось заведение, где рождается жизнь, поражает своей жестокостью", - добавил он.

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