Силам беспилотных систем также требуется много гражданских специалистов.

Силы беспилотных систем Украины были созданы десять месяцев назад, поэтому они нуждаются в очень большом количестве специалистов. Однако желающих стать оператором БПЛА также очень много, поэтому берут далеко не всех, рассказал рекрутер 6-го центра рекрутинга Сил беспилотных систем Петр Конопля в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что цель в том, чтобы вытеснить пехоту, чтобы можно было воевать только дронами, а пехота чтобы могла зайти и занимать уже отвоеванные места.

"Нельзя на данный момент говорить о том, сколько у нас людей есть, но надо в 10 раз больше. И условно, если бы у нас там было бы 30 тысяч личного состава, то нам надо было бы 300 тысяч", - отметил он.

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При этом он отметил, что 80% людей, которые приходят в рекрутинговый центр, говорят, что хотят быть операторами дрона, поэтому конкурс очень большой, и взять всех не могут.

"Мы работаем с серьезными аппаратами, и нам интересно уже человека взять с опытом, который из другого подразделения к нам перевелся, есть какие-то рекомендации, потому что мы уверены, что он будет очень качественно выполнять работу", - отметил он.

Военный добавил, что, конечно, гражданских также могут брать, но предпочтение отдается людям с опытом:

"Если выбирать между двумя людьми, когда есть человек, который скажет: "У меня есть два сертификата, я учился, я интересовался, и у меня есть 50-100 часов налета, вот я себе дома сижу и играю по вечерам", - и другой, который приходит и говорит: "Я посмотрел на ютубе видео, мне очень понравилось, я хочу, научите меня", - то мы из этих двух, конечно, выберем первую. Нам надо меньше потратить времени, чтобы ее научить.

По его словам, когда люди слышат о Силах беспилотных систем, "единственное, что они представляют, - это пульт и дрон". В то же время силам беспилотных систем нужно много гражданских специалистов.

"Нам нужны повара, пекари, делопроизводители и даже обычные формовщики стеклопластиковых пакетов. У нас очень много инженеров-конструкторов. На одного пилота нам надо еще 20 человек, которые будут их полностью обеспечивать", - отмечает Конопля.

Дроны в войне

Ранее командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко рассказывал, что украинские военные обнаруживают и уничтожают более 65% всех целей оккупантов за счет беспилотных систем.

Также Кроме того, эксперты раскрыли секреты нового украинского зенитного дрона. Истребитель "Шахедов" уже работает на фронте и за два месяца уничтожил более 20 ударных дронов и около 10 разведывательных БПЛА.

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