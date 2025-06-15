Для захвата Одессы с суши оккупантам надо форсировать Днепр.

По состоянию на сегодня российские войска не имеют ни сил, ни логистических возможностей для реализации сухопутной операции по захвату Одессы.

Такое мнение на OBOZ.UA высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, ближайшей к Одессе сухопутной группировкой противника является "Днепр", расположенная на левом берегу Херсонской области. Общая численность этой группировки составляет около 125 тыс. человек, однако силы рассредоточены не только в Херсонской, но и в части Запорожской области. Кроме того, в оккупированном Крыму находится группировка "Оборона Крыма" - еще около 12 тыс. военных, отвечающих преимущественно за охрану полуострова.

"В случае сухопутной операции с целью захвата Одессы оккупантам необходимо будет форсировать Днепр, захватить правобережную Херсонщину и Херсон, Николаевскую область и Николаев, зайти в Одесскую... Форсировать реки и лиманы. И все это, только если говорить о движении вдоль трасс протяженностью более 180 км", - очертил ситуацию Коваленко.

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Как подчеркнул эксперт, в ходе масштабной наступательной операции под Авдеевкой, которую РФ начала еще в октябре 2023 года, на соответствующем участке фронта было сосредоточено до 100 тыс. личного состава. Однако даже при такой численности результатом стало лишь продвижение на 45-65 км в направлениях Покровска и Новопавловки.

Коваленко также обратил внимание на значительные логистические проблемы россиян на юге Украины. По его мнению, эти территории слишком большие для удержания, и обеспечение армии там затруднено. Войска РФ фактически перешли с бронетехники на мотоциклы, старые легковушки, что свидетельствует об определенном истощении ресурсов.

Обозреватель подчеркнул: несмотря на то, что Россия сохраняет стратегические амбиции относительно Одессы, их реализация пока невозможна.

"Аппетиты по Одессе Россия никогда не утолит, но хотеть - это одно, а быть в состоянии - совсем другое".

В то же время он призвал страны Европы к дальнейшей поддержке Украины: "Если они не хотят видеть РФ у своих юго-восточных границ, помощь Украине должна быть решительной и своевременной".

Вероятный захват Одессы

Военный аналитик Юрий Федоров считает, что шанс выйти на Одессу у оккупантов будет, если они захватят Запорожье. По его словам, на Запорожском направлении для Сил обороны Украины может сложиться непростая ситуация, потому что в распоряжении Москвы есть группировка войск "Днепр", которая включает в себя 5 общевойсковых армий.

Еще в марте 2025 года Федоров говорил, что вскоре россияне могут "двинуться" на Запорожье. В то же время аналитик отметил, что в Херсонской области для вражеских войск попытка высадки на правый берег путем форсирования реки Днепр - это самоубийство.

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