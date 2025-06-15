По состоянию на сегодня российские войска не имеют ни сил, ни логистических возможностей для реализации сухопутной операции по захвату Одессы.
Такое мнение на OBOZ.UA высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, ближайшей к Одессе сухопутной группировкой противника является "Днепр", расположенная на левом берегу Херсонской области. Общая численность этой группировки составляет около 125 тыс. человек, однако силы рассредоточены не только в Херсонской, но и в части Запорожской области. Кроме того, в оккупированном Крыму находится группировка "Оборона Крыма" - еще около 12 тыс. военных, отвечающих преимущественно за охрану полуострова.
"В случае сухопутной операции с целью захвата Одессы оккупантам необходимо будет форсировать Днепр, захватить правобережную Херсонщину и Херсон, Николаевскую область и Николаев, зайти в Одесскую... Форсировать реки и лиманы. И все это, только если говорить о движении вдоль трасс протяженностью более 180 км", - очертил ситуацию Коваленко.
Как подчеркнул эксперт, в ходе масштабной наступательной операции под Авдеевкой, которую РФ начала еще в октябре 2023 года, на соответствующем участке фронта было сосредоточено до 100 тыс. личного состава. Однако даже при такой численности результатом стало лишь продвижение на 45-65 км в направлениях Покровска и Новопавловки.
Коваленко также обратил внимание на значительные логистические проблемы россиян на юге Украины. По его мнению, эти территории слишком большие для удержания, и обеспечение армии там затруднено. Войска РФ фактически перешли с бронетехники на мотоциклы, старые легковушки, что свидетельствует об определенном истощении ресурсов.
Обозреватель подчеркнул: несмотря на то, что Россия сохраняет стратегические амбиции относительно Одессы, их реализация пока невозможна.
"Аппетиты по Одессе Россия никогда не утолит, но хотеть - это одно, а быть в состоянии - совсем другое".
В то же время он призвал страны Европы к дальнейшей поддержке Украины: "Если они не хотят видеть РФ у своих юго-восточных границ, помощь Украине должна быть решительной и своевременной".
Вероятный захват Одессы
Военный аналитик Юрий Федоров считает, что шанс выйти на Одессу у оккупантов будет, если они захватят Запорожье. По его словам, на Запорожском направлении для Сил обороны Украины может сложиться непростая ситуация, потому что в распоряжении Москвы есть группировка войск "Днепр", которая включает в себя 5 общевойсковых армий.
Еще в марте 2025 года Федоров говорил, что вскоре россияне могут "двинуться" на Запорожье. В то же время аналитик отметил, что в Херсонской области для вражеских войск попытка высадки на правый берег путем форсирования реки Днепр - это самоубийство.