Чем больше антенн у "шахеда", тем сложнее подавить его сигнал.

Россия существенно усовершенствовала иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые она использует для ударов по тыловым районам Украины. Новые версии беспилотников стали значительно более сложной целью для защитников украинского неба, заявил в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Надо смотреть, какие Shahed были от начала применения, осенью 2022 года, и какие они стали", - сказал Игнат.

Он пояснил, что дроны изменились визуально, противник начал использовать композитные материалы для изготовления фюзеляжа, чтобы уменьшить их "отражающую поверхность" - как можно существеннее уменьшить влияние РЭБ. Также изменилась система наведения - раньше было четыре антенны для спутниковой навигации, сейчас - в разы больше, что усложняет Силам обороны работу с применением средств РЭБ.

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"Чем больше антенн у "шахеда", тем сложнее подавить его сигнал... В свою очередь Силы обороны совершенствуют свои возможности. Соответственно ракеты (противника - УНИАН) - крылатые и баллистические - тоже модернизируются, что усложняет работу ПВО", - сказал военный.

В то же время, по его словам, за три года полномасштабного вторжения РФ в Украину Воздушные силы ВСУ сбили почти 100 баллистических ракет и четыре десятка "Кинжалов".

"За три года полномасштабного вторжения сбито, если брать крылатые ракеты, "Х-101", "Калибр" - 2400 таких ракет, "Искандеров-К" - около сотни. По баллистике, имеем на сегодня 97 сбитых "Искандеров", а также KN-23 среди них, и имеем 40 сбитых "Кинжалов", - отметил Игнат.

Он также напомнил, что баллистические ракеты сбиваются только такими системами, как Patriot.

Россия меняет тактику применения "Шахедов"

Как писал УНИАН, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что тактика применения ударных БПЛА у российских оккупантов меняется в соответствии с обстановкой и задачами, которые они хотят выполнить.

Противник большое количество БПЛА направляет сразу на один из регионов, использует облачную погоду и различные высоты - от предельно малых до более 2 км.

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