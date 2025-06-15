Информация пока не подтверждена официально, последствия атаки тоже еще предстоит установить.

Завод по производству дронов-камикадзе "Шахед" в городе Елабуга в российском регионе Татарстан атакован неизвестными беспилотниками. Об этом сообщают российские и украинские паблики в соцсетях.

"Жители Елабуги сообщают о звуках взрывов в небе. Предварительно, работает ПВО. Со слов местных, обломки беспилотника упали недалеко от города. О последствиях на земле неизвестно", – пишет российский паблик Mash.

Украинский паблик Exilenova пишет, что целью атаки, вероятно, стал именно завод по изготовлению "Шахедов". При этом публикуются видео с черным дымом на горизонте.

Видео дня

"Елабуга, Татарстан. Заявлено как попадание в завод по производству шахедов. Информация требует проверки", – пишет паблик.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, во время одной из недавних российских атак по Киеву был серьезно поврежден офис компании Boeing. По словам источников, удар был явно целенаправленным и демонстративным.

Тут следует отметить, что ранее президент США Дональд Трамп и его подчиненные, настаивая на так называемой ресурсной сделке, утверждали, что сам факт присутствия американских компаний в Украине удержит Россию от новых атак.

Также мы рассказывали, что агенты ГУР провели спецоперацию, в результате которой обесточили объекты российского военно-промышленного комплекса в Калининградской области.

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