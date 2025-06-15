Ученые сделали ряд предположений, каждый из которых удивительнее предыдущего.

Каждый год миллиарды птиц мигрируют улетают из Соединённых Штатов и наоборот — возвращаются туда. По всему миру птицы преодолевают тысячи километров, чтобы достичь своих сезонных мест назначения. Некоторые, например, полярная крачка, за свою жизнь набирают такое количество пройденных километров, которое позволило бы долететь до Луны и вернуться обратно.

Но как птицы находят путь в этих эпических путешествиях? У них есть целый арсенал чувств, которые помогают им ориентироваться — часть из них нам знакома, а часть всё ещё остаётся за пределами человеческого понимания, пишет Live Science.

Как это происходит на самом деле

"Мы знаем, что птицы используют разнообразные сигналы, чтобы сохранять направление миграции", — рассказала директор Института орнитологических исследований в Германии Мирьям Лидфогель. Зрение и обоняние — это два базовых ориентира, которые птицы используют для навигации. Если птица уже мигрировала ранее, она, скорее всего, запомнила знакомые ориентиры — такие как реки и горные цепи.

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Те, кто мигрирует над водой, имеют меньше видимых ориентиров, и в таких условиях, возможно, больше полагаются на обоняние. Одно исследование показало, что когда учёные блокировали носовые проходы у морских птиц (средиземноморской буревестницы), они всё ещё могли ориентироваться над сушей, но терялись над водой.

Птицы также используют Солнце и звёзды как путеводители. Дневные мигранты применяют "солнечный компас" — они совмещают положение Солнца в небе со своими внутренними "часами" — циркадным ритмом. Это позволяет им определять направление движения, как живым солнечным часам. Исследования показывают, что если нарушить циркадный ритм птицы с помощью искусственного света, она теряет способность правильно ориентироваться — что подчеркивает значение солнечного компаса.

Однако большинство птиц мигрируют ночью, когда Солнце недоступно. Тогда они ориентируются по звёздам и их вращению. Они учатся распознавать расположение звёзд вокруг небесного полюса, приблизительно отмеченного Полярной звездой — тем же ориентиром, который использовали люди на протяжении тысячелетий.

Другие "ориентиры" для птиц

А что происходит, если небо затянуто облаками и птицы не могут видеть ни Солнце, ни звёзды, ни ориентиры на местности? Тогда в дело вступают более удивительные чувства.

Даже в таких условиях птицы могут находить путь благодаря способности, называемой магниторецепцией — ощущению магнитного поля Земли, которое создается движением расплавленных металлов в её ядре. Это звучит как научная фантастика, но эксперименты показывают: изменение магнитного поля сбивает птиц с толку. В одном исследовании изменение магнитного поля вокруг голубей нарушило их способность находить дорогу домой.

Хотя ученые уверены, что птицы способны к магниторецепции, как именно это работает — остаётся загадкой. Профессор химии из Оксфорда Питер Хор считает, что птицы используют некую химическую реакцию, исход которой зависит от направления и силы магнитного поля. Наиболее вероятным кандидатом он называет молекулу криптохром, которая содержится в сетчатке глаза птиц.

"Мы знаем очень мало о деталях того, как может работать этот компас. Мы даже не знаем, сколько молекул криптохрома находится в сетчатке птиц", - отметил ученый.

Другие исследования указывают на второй возможный механизм магниторецепции — в клюве. В его верхней части были обнаружены рецепторы, взаимодействующие с магнетитом — минералом на основе железа. Эти рецепторы связаны с мозгом через важные нервные пути, что говорит о возможной их роли в восприятии магнитного поля.

Помимо этого, птицы могут определять направление, улавливая поляризованный свет — тот, в котором волны колеблются в одной плоскости. Когда солнечный свет рассеивается в атмосфере Земли, он становится поляризованным. С помощью специализированных клеток в сетчатке птицы могут ощущать эти узоры и использовать их для определения положения Солнца — даже если небо затянуто облаками.

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Кроме того, ученые также считают, что горбатые киты могут тайно пытаться общаться с людьми. Это касается их умения создавать большие кольца из пузырьков в воде. Таким способом гиганты могут передавать нам послания.

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