Молодежь может помочь сделать войско максимально технологичным.

Молодые люди в возрасте от 18 лет нужны в армии - они помогут, в том числе, сделать армию более технологичной. Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал Иван "Волк", главный сержант роты огневой поддержки 150 Отдельного разведывательного ударного батальона.

По словам Ивана "Волка", который сам добровольно присоединился в ряды ВСУ в 19 лет, стоит мобилизовать молодежь в армию.

"18-летние, 20-летние - эта молодежь должна была бы быть в армии. Ее очень сильно не хватает. Технологические моменты в армии - это было бы о молодежи", - сказал он.

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Он добавил, что за годы полномасштабной войны общество должно было осознать, что не стоит ставить вопрос о мобилизации, в том числе молодежи. А главным вопросом сейчас должно стоять улучшение подготовки мобилизованных и улучшение войска

"На третьем году войны не стоит вопрос: "Стоит ли мобилизовать 18-летних?". Стоит это делать: мы должны защищать государство всеми доступными методами. Стоит вопрос существования украинской нации и территориальной целостности. Пока мы полностью не уничтожим врага, эта война не закончится. Пока этого не произойдет, нельзя говорить о введении сроков службы или демобилизации", - добавил он.

Он оценил инициативу выплачивать молодым добровольцам денежные компенсации. При этом отметил, что молодые добровольцы, которые присоединялись к войску с 2014 года, сейчас чувствуют себя оскорбленными.

Санкции в обмен на мобилизацию

Как писал УНИАН, недавно президент Владимир Зеленский подтвердил, что некоторые западные партнеры требуют мобилизовать 18-летних украинцев, ставя это условием для усиления санкций против России. В ответ Зеленский сказал, что не молодежь в армии, а новые технологии должны стать залогом победы над Россией, а кроме того - именно давление санкций и ограничения доходов от российских финансовых операций за рубежом.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также дал ответ западным партнерам на требования об обязательной мобилизации молодежи в возрасте от 18 лет. По его словам, президент категорически против этого и точно не будет этого реализовывать.

Зато Минобороны предложило молодым добровольцам в возрасте от 18 до 24 лет подписать однолетний контракт с выплатой 1 миллиона гривен и дополнительными привилегиями.

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