Православный праздник сегодня в народе именуют Тихон Тихий и стараются соблюдать ряд необычных запретов.

16 июня по новому церковному календарю православные чтят память святителя Тихона Амафунтского, который жил в IV-V веках. В эту же дату в 2025 году начинается Петров пост. Какие традиции и народные приметы связаны с днем, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем в материале.

16 июня 2025 - какой сегодня православный праздник в Украине

В новом церковном календаре 16 июня чествуют святителя Тихона Амафунтского.

Тихон, будущий епископ Амафунтский, жил на острове Кипр. Его родители были христианами, они с детства воспитывали в этой вере и сына. Известно, что уже в юности Тихон прославился своими чудесами. Так, однажды, когда отец-пекарь отправил его на рынок продавать хлеб, Тихон раздал его по дороге бедным. Отец рассердился, но когда зашел в кладовую, то его изумлению не было предела - она оказалась полной хлеба.

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Свою жизнь святой Тихон посвятил служению Богу и людям. После смерти архиерея его избрали епископом Амафунтским. Он боролся с язычеством и помогал людям понять и принять христианство, заботился о нищих, больных, пожилых, а двери его дома всегда были открыты для нуждающихся.

Какой праздник сегодня церковный по старому стилю

16 июня в православной церкви совершается память мучеников Лукиллиана и с ним пострадавших Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и девицы Павлы - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают по юлианскому календарю.

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16 июня, как по новому, так и по старому стилю начинается Петров пост - по традиции он начинается в понедельник спустя неделю после Троицы, поэтому его дата одинакова для обоих календарей. Продлится этот пост до 29 июня по новому стилю и до 12 июля - по старому.

Что можно и чего нельзя делать 16 июня, в день святителя Тихона

Святителю Тихону молятся о семейном благополучии и исцелении от болезней. Также считается, что святой помогает при зубной боли.

В народе этот день называют Тихоном Тихим — люди подметили, что 16 июня в природе воцаряется тишина, даже птицы не поют, только соловея слышно до самого Петрова дня.

Сегодня можно заниматься уборкой, стиркой, готовкой (кроме выпечки), а также советуют провести день по возможности в тишине и спокойствии.

Церковь в этот день, как и всегда, предостерегает от ссор и ругани, зависти и жадности, клеветы, злословия, уныния и обид.

В период Петрова поста запрещается употреблять мясо, яйца и молочные продукты, но этих правил не обязаны придерживаться дети, люди, которые тяжело трудятся, пожилые люди, беременные и кормящие грудью женщины - им достаточно и духовного поста.

Среди народных запретов есть весьма необычные:

нельзя работать в огороде - усилия будут напрасными;

шуметь и сквернословить - можно спугнуть удачу;

планировать свадьбы и помолвки - могут разладиться;

выносить мусор после заката - вместе с ним вынесешь благополучие;

начинать важные дела и проекты - все может обернуться неудачей.

Считается, что сегодня не стоит также печь и замешивать тесто - можно "спугнуть" достаток.

Приметы на 16 июня - как узнать о погоде

Приметы дня помогают определить, что ждать от погоды в ближайшие дни:

рыба метается в воде, а клев плохой - к ненастью;

вода в реке убывает - к дождям, поднимается - к засухе;

папоротник свернул листочки - будет жара и засуха;

воробьи весело щебечут - к отличной погоде;

кузнечики замолкли - скоро будет дождь.

Еще в старину заметили, чтов этот день природа будто замирает - говорят, что это молодое лето уступает место зрелому. Вокруг становится необычно тихо, и даже птицы замолкают - не считая соловьёв и кукушек. Ветер стихает, а солнце медленнее плывет по небу - все как-будто ждет перемен.

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