Имея кучу талантов, Джобс не был лишен и определенных недостатков характера.

Стив Джобс вполне заслуженно стал одной из самых влиятельных личностей современности. Он совершил две технологические революции, которые повлияли на нашу повседневную жизнь, вероятно, больше, чем любые политические события. Достичь этого Джобсу помог его характер и навыки, но его бывшие подчиненные не всегда были в восторге от своего шефа, пишет CNBC.

Пит Доктер, главный креативный директор студии анимационных фильмов Pixar, когда-то успел поработать под руководством Джобса. Он вспоминает, что основатель Apple действительно имел выдающиеся способности, как руководитель. Например, он умел быстро входить в курс дела.

"Он мог зайти в комнату, где ничего не знал о происходящем, посидеть примерно пять минут и проанализировать, о чем на самом деле был разговор", - вспоминает со-руководитель Pixar.

Видео дня

Доктер убежден, что эта черта облегчала Джобсу взаимодействие с персоналом, особенно при решении проблем.

"Я думаю, это произошло благодаря годам практики. Это не то, с чем человек рождается", - сказал Доктер.

Вместе с тем, бывший подчиненный Джобса вспоминает, что тому остро не хватало уважения к личному времени других людей.

"Он звонил в любое время дня или ночи, в 3 часа ночи, когда вы в отпуске - не имело значения. Если он хотел поговорить с вами об этом, вы участвовали", - сказал Доктер.

По его мнению, такое поведение Джобса было следствием его настоящей увлеченности своим делом. Но Доктер убежден, что именно этой черте основателя Apple точно не стоит подражать. По крайней мере сам Доктер, занимая высокую руководящую должность в Pixar, старается не звонить подчиненным в нерабочее время.

Другие советы от успешных людей

Как писал УНИАН, в 1994 году Стива Джобса спросили, что бы он посоветовал начинающим бизнесменам. И тот порекомендовал оглянуться вокруг и учесть одну простую истину.

Также мы приводили рассказ гендиректора компании Etsy Джоша Сильвермана. Тот назвал два шага, которые стоит сделать в начале своей карьеры, чтобы достичь успеха.

Вас также могут заинтересовать новости: