Подтверждено, что средства поражения достигли района цели, говорят в Генштабе.

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в воскресенье, 16 июня, поразили важный объект военно-промышленного комплекса российского агрессора - мощности по производству беспилотников в Елабуге, что в республике Татарстан Российской Федерации. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Ранее об этом писали российские и украинские паблики в соцсетях.

"В рамках снижения возможностей противника по изготовлению ударных беспилотных летательных аппаратов 15 июня подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, этот объект военно-промышленного комплекса российских оккупантов используется для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов по территории Украины, в частности по энергетической и гражданской инфраструктуре.

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"Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются", - отметили в ведомстве и заверили, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Последние удары по военным объектам в России

Как сообщал УНИАН, 14 июня Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российских объектов военно-промышленного комплекса по производству взрывчатых веществ. Речь шла, в частности, о мощности АО "ННК" в Самарской области, которое производит компоненты к взрывчатым веществам, и комбинат "Невинномысск" в Ставропольском крае РФ, который является производителем базовых компонентов для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива.

Также 11 июня дроны атаковали Тамбовский пороховой завод. Местные жители сообщали о взрывах в Котовске. При этом отмечалось, что на заводе изготавливают взрывчатые вещества. Сообщалось о возгорании одного из складов боеприпасов. При этом было сказано, что это не первая атака на этот завод.

А в конце мая украинские дроны атаковали предприятие по разработке БПЛА и технопарк под Москвой. Как писали российские телеграм-каналы, под ударом был "Кронштадт" в подмосковной Дубне. Согласно информации на сайте предприятия, оно "более 15 лет занимается разработкой инженерных и информационных технологий в индустрии беспилотников. В сети распространяли видео атаки, в частности момент падения беспилотника на территорию предприятия.

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