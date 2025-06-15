Украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее рассказала об успехах 5-летней дочери, впервые показала своего отца.
Сегодня, 15 июня, в День отца, артистка решила опубликовать фото родного человека в своем Instagram и больше рассказать о нем подписчикам.
"Знакомьтесь - мой отец, Алексей Алексеевич Могила, из семьи пилотов, священников и лингвистов", - написала Наталья и показала, как выглядел ее отец.
Она также трогательно обратилась к Алексею Алексеевичу, который в 1994 году погиб в автокатастрофе. Тогда певице было 19 лет.
"Спасибо тебе, папа, за живой пример силы, смелости, благородства, юмора и невероятной, тонкой, глубокой мудрости. Спасибо тебе за силу нашего рода. Ты в моем сердце всегда, как и мое безграничное уважение и благодарность тебе", - добавила Могилевская.
К слову, в комментариях поклонники звезды отметили, что она очень похожа на папу. Также некоторые пользователи написали, что мужчина был очень красивым и у него был глубокий взгляд.
Напомним, ранее Наталья Могилевская показала своего мужа, с которым воспитывает двоих детей.