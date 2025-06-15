Звезда опубликовала архивный кадр родного человека в сети.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее рассказала об успехах 5-летней дочери, впервые показала своего отца.

Сегодня, 15 июня, в День отца, артистка решила опубликовать фото родного человека в своем Instagram и больше рассказать о нем подписчикам.

"Знакомьтесь - мой отец, Алексей Алексеевич Могила, из семьи пилотов, священников и лингвистов", - написала Наталья и показала, как выглядел ее отец.

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Она также трогательно обратилась к Алексею Алексеевичу, который в 1994 году погиб в автокатастрофе. Тогда певице было 19 лет.

"Спасибо тебе, папа, за живой пример силы, смелости, благородства, юмора и невероятной, тонкой, глубокой мудрости. Спасибо тебе за силу нашего рода. Ты в моем сердце всегда, как и мое безграничное уважение и благодарность тебе", - добавила Могилевская.

К слову, в комментариях поклонники звезды отметили, что она очень похожа на папу. Также некоторые пользователи написали, что мужчина был очень красивым и у него был глубокий взгляд.

Напомним, ранее Наталья Могилевская показала своего мужа, с которым воспитывает двоих детей.

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