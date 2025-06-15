Первой ласточкой стал запрет на въезд для граждан 12 стран в начале июня.

В США станет труднее попасть. Администрация Трампа рассматривает возможность значительного расширения списка стран, гражданам которых полностью запрещен въезд в Соединенные Штаты. Об этом говорится во внутренней телеграмме Государственного департамента, с которой ознакомилось агентство Reuters.

В начале июня Трамп уже подписал указ, который запрещает въезд гражданам 12 стран. По его словам, так он защитит Америку от "иностранных террористов" и других угроз.

В новом внутреннем документе, подписанном государственным секретарем США Марко Рубио, перечислен список угроз, которые исходят от граждан еще ряда стран.

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"Департамент определил 36 стран, вызывающих беспокойство, которым может быть рекомендовано полное или частичное приостановление въезда, если они не выполнят установленные критерии и требования в течение 60 дней", - говорится в документе.

В частности Госдепартамент обеспокоен тем, что в некоторых странах из этого списка нет компетентного или готового к сотрудничеству правительства, которое бы выдавало действительно надежные документы, удостоверяющие личность. Еще одной проблемой была "сомнительная безопасность" паспорта некоторых стран.

В депеше также сказано, что некоторые страны отказались сотрудничать с Вашингтоном по депортации их граждан из США. Другими причинами для беспокойства была причастность граждан страны к террористическим актам в Соединенных Штатах или к антисемитской и антиамериканской деятельности.

Также в документе приведен и перечень стран, в отношении которых Государственный департамент имеет выше приведенные и другие претензии: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Бутан, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминика, Эфиопия, Египет, Габон, Гамбия, Гана, Кыргызстан, Либерия, Малави, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Замбия и Зимбабве.

Трамп ограничивает въезд иностранцев в США

Как писал УНИАН, еще в марте администрация Трампа начала работать над механизмом ограничений на въезд для граждан 43 стран, включая РФ и Беларусь. Но прошло несколько месяцев, прежде чем дело дошло до реализации.

Только в начале июня Трамп подписал указ, который действительно запрещает въезд гражданам 12 государств - Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Кроме того для граждан еще 7 стран въезд был ограничен - речь идет о гражданах Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Венесуэлы и Туркменистана.

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