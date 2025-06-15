Федоренко рассказал о новой разработке против российских "шахедов" / коллаж УНИАН, фото Западное территориальное управление Нацгвардии, скриншот

Украина нашла способ, как сбивать модернизированные российские "шахеды", которые летают слишком высоко для мобильных групп противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом "Телеграфу" рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем с позывным "Ахилес " Юрий Федоренко. "Россия запускает модернизированные "шахеды" и как следствие противник сейчас летает на другом горизонте высот. Наши маневры и огневые группы с меньшей эффективностью могут работать для их сбивания, ведь они просто не достреливают", - пояснил ситуацию военный.

Но Украина уже создала оружие для сбивания таких российских дронов. Теперь, по словам Федоренко, ВСУ имеют собственный дрон, который может сбивать вражеские "шахеды " на любой высоте.

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"Поэтому сейчас важно масштабировать выпуск этих дронов и дополнительно обучить личный состав работать на тех же дронах-перехватчиках для того, чтобы сбивать вражеские дроны", - добавляет Федоренко.

Война в Украине: новости

Сегодня издание CNN написало, что Россия перешла к новой тактике атак на украинские города. Вместо того, чтобы целиться понемногу в разных местах, россияне наносят концентрированные удары.

Ранее боец украинской противовоздушной обороны Юрий Чумак рассказывал, что в последние недели небо стало значительно более загруженным. "Беспилотников стало намного больше. Это объективный факт. И чем их больше, тем сложнее с ними бороться", - сказал он.

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