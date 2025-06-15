Эффективность работы ППО должна повыситься

Украина нашла способ, как сбивать модернизированные российские "шахеды", которые летают слишком высоко для мобильных групп противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом "Телеграфу" рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем с позывным "Ахилес " Юрий Федоренко. "Россия запускает модернизированные "шахеды" и как следствие противник сейчас летает на другом горизонте высот. Наши маневры и огневые группы с меньшей эффективностью могут работать для их сбивания, ведь они просто не достреливают", - пояснил ситуацию военный.

Но Украина уже создала оружие для сбивания таких российских дронов. Теперь, по словам Федоренко, ВСУ имеют собственный дрон, который может сбивать вражеские "шахеды " на любой высоте.

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"Поэтому сейчас важно масштабировать выпуск этих дронов и дополнительно обучить личный состав работать на тех же дронах-перехватчиках для того, чтобы сбивать вражеские дроны", - добавляет Федоренко.

Война в Украине: новости

Сегодня издание CNN написало, что Россия перешла к новой тактике атак на украинские города. Вместо того, чтобы целиться понемногу в разных местах, россияне наносят концентрированные удары.

Ранее боец украинской противовоздушной обороны Юрий Чумак рассказывал, что в последние недели небо стало значительно более загруженным. "Беспилотников стало намного больше. Это объективный факт. И чем их больше, тем сложнее с ними бороться", - сказал он.

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