Журналист поделился архивным кадром с подписчиками.

Украинский журналист Дмитрий Гордон, который недавно поделился воспоминанием о поездке к провидице Бабе Ванге более тридцати лет назад, опубликовал новый архивный снимок. На этот раз в своем Instagram мужчина показался с Софией Ротару.

Черно-белый кадр, по словам Гордона, был сделан в 1989 году. Тогда журналисту было 22 года, а певице - 42. Они позировали вместе на камеру.

К слову, Дмитрий был одет в светлую куртку и футболку, а София Михайловна выбрала темный жакет, который украшен бантом и цветами, а также дополнила свой образ белыми перчатками.

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"1989 год, под руку с Софией Ротару", - подписал фото Гордон.

К слову, София Ротару с 2022 года не выступила ни на одном концерте и исчезла из информационного пространства. С начала полномасштабной войны певица публично не заявила о своей позиции, однако она иногда публикует картинки в соцсетях с призывом мира. Ходили слухи, что артистка живет в Италии, но ее сестра Аурика отмечает, что Ротару остается в Украине.

Напомним, ранее стало известно, что россияне хотят превратить ялтинскую виллу Софии Ротару в военный госпиталь.

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