Президент Украины отметил, что западных союзников уже уведомили об этих планах оккупантов.

Российские оккупанты планируют удары по украинской энергосистеме, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, они могут быть "менее заметны миру", ведь сейчас больше внимания уделено ситуации на Ближнем Востоке.

"Соответствующие данные есть у разведок партнеров. Конкретно по российской угрозе инфраструктуре нашей атомной генерации в Украине данные переданы министром энергетики Украины МАГАТЭ и господину Уиткоффу. Министр обороны Украины передал информацию своему коллеге в США", - добавил Зеленский в публикации в Telegram, по результатам совещания с военными, СБУ и рядом чиновников.

Президент Украины отметил, что разговаривали они о защите нашей инфраструктуры, и что Россия продолжает бить по гражданским объектам (включая энергосистему), несмотря на обещания Соединенным Штатам Америки.

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"Этот террор становится все более подлым. Нет признаков, что кто-то в Москве готовится к завершению войны и рассматривает дипломатию серьезно", - подчеркнул он. Поэтому были также определены задачи для развития нашей противовоздушной обороны (ПВО).

Также Зеленский рассказал, что были доклады главы СБУ и начальника Генштаба, детали о которых он раскрыть не может. Однако результаты обсуждения "должны оказать ощутимое влияние на ситуацию".

Другие новости об ударах России

Ранее УНИАН сообщал, что несколько дней назад Россия целенаправленно ударила по домам в Харькове. В результате атаки беспилотников погибли мирные жители.

Кроме того, во время ликвидации последствий ночных ударов по Киеву погибли спасатели. 3 человека. Павел Езгор, Даниил Скадин, Андрей Ременный. Еще девять работников ГСЧС получили ранения.

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