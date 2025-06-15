В заявлении израильского МИДа указано, что страна не посылала систем, но не упоминаются ракеты-перехватчики, отметили журналисты.

Израиль мог передать Украине ракеты к системе Patriot, но, чтобы не портить свои отношения с Россией, страна официально об этом не сообщала. К такому выводу пришло издание Forbes, проанализировав публикации в прессе и заявления официальных лиц.

Медиа напомнило, что недавно посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что бывшие израильские системы Patriot находятся на вооружении Украины, после чего Министерство иностранных дел страны быстро опровергло этот комментарий, заявив, что Израиль не передавал Украине систем Patriot.

В то же время, отмечается, в июне 2024 года газета Wall Street Journal сообщала, что США и Израиль приближаются к соглашению о передаче Украине до восьми систем Patriot из израильского арсенала. А Axios в январе написало, что американские военные перебросили из Израиля в Польшу около 90 ракет-перехватчиков Patriot, предназначенных для Украины. Кроме того, New York Times в мае сообщало, что после модернизации в Украину будет отправлена израильская система Patriot.

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Forbes отметило, что в опровержении израильского МИДа указано, что страна не отправляла системы, но не упоминаются ракеты-перехватчики. Что касается системы, то в официальных заявлениях говорилось, что она была возвращена в США, но, как отметил спикер премьер-министра Израиля Беньямина Натаньяху, "неизвестно, была ли она доставлена в Украину".

По мнению журналистов Forbes, официальное отрицание Израиля может свидетельствовать о том, что он не хочет признавать свою помощь в усилении украинской противовоздушной обороны, чтобы не рисковать отношениями с Россией.

Издание пишет, что Израиль не использовал систем Patriot во время ракетных атак Ирана в апреле и октябре 2024 года, а также во время иранских бомбардировок, которые начались 13 июня 2025 года, ведь израильские системы "Стрела" и "Праща Давида" лучше подходят для перехвата баллистических ракет. Кроме того, говорится в материале, у Израиля во время войны в Персидском заливе 1991 года возникла неприязнь к системе Patriot. Тогда израильские Военно-воздушные силы пришли к выводу, что "нет доказательств успешного перехвата" иранских ракет этими средствами. Министр обороны Моше Аренс после войны вспоминал, что количество перехваченных самолетов "Скад" было "мизерным" и фактически не имело значения.

Израильские Patriot последующие десятилетия, по словам одного израильского новостного издания, провели, "по большей части собирая пыль" и так и не осуществив ни одного перехвата. Пока не сбили беспилотник ХАМАС во время войны в Газе в 2014 году. Однако в то время Израиль уже имел на вооружении "Железный купол".

Однако, как известно, в Украине Patriot продемонстрировали эффективность. Поэтому, учитывая нынешнюю потребность Украины в этих средствах ПВО и историческую неприязнь Израиля к ним, журналисты вспомнили поговорку "мусор для одного - сокровище для другого".

Израильские Patriot для Украины: что известно

Как писал УНИАН, недавно посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что, несмотря на распространенное мнение об отсутствии военной помощи со стороны Тель-Авива, Израиль все же передавал оружие Украине, в частности системы Patriot. По его словам, эти израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х, сейчас находятся в Украине.

МИД Израиля опроверг информацию о передаче Украине систем Patriot, отметив, что заявления посла не соответствуют действительности, мол, Израиль не передавал Украине системы Patriot. Также издание Ynet писало, что Россия требовала от Израиля разъяснений заявления Бродского.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали ситуации. По его словам, Украина получала сигнал о возможной передаче старых систем Patriot от Израиля, но ни одна из них пока не прибыла на украинскую территорию.

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