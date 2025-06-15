Министр заявил, что венгерский народ якобы вынужден "платить за поддержку Украины".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о существовании "плана фон дер Ляйен-Зеленского", который якобы имеет целью разрушить экономику стран Центральной Европы и нанести очередной удар по европейской экономике в целом. Об этом пишет MTI.

По словам министра, в Европе природный газ уже стоит в два-три раза дороже, чем, например, в Соединенных Штатах, а электроэнергия в четыре-пять раз дороже, чем в Китае. Он сказал, что снижение конкурентоспособности европейской экономики в последние годы в значительной степени связано с тем, что цены на энергоносители в Европе "практически взлетели из-за провальной политики Брюсселя и политики санкций".

"В течение трех лет президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) непрерывно пытается добиться от ЕС запрета на закупку природного газа, нефти и ядерного топлива у России", - сказал он.

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Министр добавил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сейчас решительнее, чем когда-либо, поддерживает Зеленского, а Брюссель так же поддерживает Украину. При этом, подчеркнул Сийярто, они хотят "заставить венгерский народ заплатить цену за дальнейшую поддержку Украины".

"План фон дер Ляйен-Зеленского создает чрезвычайно серьезные вызовы и опасности не только для Венгрии, но и для энергоснабжения Словакии", - сказал он и подчеркнул, что на заседании Энергетического совета Евросоюза в Люксембург в понедельник Венгрия будет действовать вместе со словаками против "плана фон дер Ляйен-Зеленского".

Министр заверил, что они обязательно попытаются предотвратить то, чтобы венгерский народ и венгерские семьи платили за коммунальные услуги больше "только для того, чтобы президент фон дер Ляйен могла прекратить поставки российской энергии из Венгрии и Европы в соответствии с требованиями президента Зеленского".

Говоря о санкциях против России, Сийярто обвинил Брюссель в нарушении правил и в том, что венгерский народ якобы вынужден "платить за поддержку Украины".

"Они не только хотят заставить венгерский народ платить за поддержку Украины, они не только хотят удвоить или утроить стоимость коммунальных услуг для венгерских семей и венгерского народа, но и бесстыдно нарушают собственные европейские правила, одновременно вводя ряд мер по верховенству права против Венгрии в Брюсселе", - сказал венгерский политик.

Отношения Украины и Венгрии

Как сообщал ранее УНИАН, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об "открытых и грубых угрозах со стороны украинцев". По его словам, эти слова имели шантажный характер. Также венгерский премьер сказал, что украинцы якобы должны быть благодарны Венгрии. В частности, он упомянул то, что украинским беженцам разрешили выехать через его страну.

Президент Зеленский заявлял, что Военная служба нацбезопасности Венгрии (KNBSZ) интересовалась местом расположения систем противовоздушной обороны и военных подразделений на территории Украины. По словам главы государства, венгерская служба также пыталась выяснить, как жители Закарпатья будут относиться к присутствию венгерских миротворцев. Он сообщил, что спрашивал представителей НАТО о действиях Венгрии, на что ему ответили, что с Будапештом не согласовывали ничего подобного.

Орбан эмоционально ответил на это Зеленскому. Он, в частности, отметил, якобы президент Украины "набросился" на венгров, потому что те "не хотят умирать за Украину". "Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах и чтобы деньги венгров шли в Украину!" - написал Орбан.

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