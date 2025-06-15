Ранее Гиркин уже получил судебный приговор за критику диктатора.

Идея Владимира Путина о создании "буферной зоны" на украинской территории вдоль границы с РФ является "идиотской", если это только не информационное прикрытие для полноценного наступления вглубь украинской территории. Такое мнение высказал российский военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), в настоящее время отбывающий наказание в тюрьме за критику в адрес Кремля.

В телеграм-канале Гиркина, который в настоящее время ведет его жена, опубликованы выдержки из его письма с рассуждениями о вредности задумки с "буферной зоной". Бывший полевой командир группировки "ДНР" подчеркивает, что создание такой зоны по украинскую сторону границы ничего не даст России со стратегической точки зрения.

"Даже если нам удастся создать вдоль своих границ "буферные зоны" глубиной 30 и даже 50 км, и мы на этом остановимся — война от этого не прекратится. Удары по нашим тыловым регионам не прекратятся, поскольку для ударных беспилотников расстояние в 30-50 км, а тем более для ракет, в общем-то, малозначимо", – пишет Гиркин.

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Он подчеркивает, что для захвата и последующего удержания приграничной полосы придется задействовать очень много российских войск. При этом простое оттеснение ВСУ от границы не будет означать их разгрома, а значит боевые действия продолжатся. По мнению Гиркина, в таком виде план Путина не приближает Россию к стратегической цели (уничтожение украинского государства), а лишь отдаляет от нее.

"Сама идея "буферных зон", если это действительно собираются делать — это заранее проигрышный вариант, ведущий нас к неудаче в войне. (...) Проще говоря, со стратегической точки зрения идея "буферных зон" — идиотская", – пишет Гиркин.

Вместе с тем он допускает, что слова Путина о планах создать "буферные зоны" в Сумской и Харьковской областях могут быть лишь "пропагандистской уловкой с целью замаскировать наши наступательные намерения".

Ситуация в Сумской области: последние новости

Как писал УНИАН, украинские военные, которые защищают Сумскую область, рассказали о большом количестве живой силы противника, которую агрессор не жалеет. Вместе с тем защитники отрицают возможность того, что оккупанты подойдут непосредственно к Сумам.

Также мы рассказывали, что ВСУ проводят контратаки на сумском направлении и уже отбили некоторые позиции, ранее занятые оккупантами. В частности, по словам Владимира Зеленского, Украина восстановила контроль над селом Андреевка.

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