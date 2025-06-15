Обозреватель Джон Хербст считает, что последние заявления президента США свидетельствуют о нежелании признать реальность в отношениях с Россией.

В вопросах мирного урегулирования войны между Россией и Украиной американский президент Дональд Трамп обещал действовать через силу, однако все еще воздерживается от давления на агрессора. Об этом говорится в авторской статье старшего директора Евразийского центра Атлантического совета и бывшего посла США в Украине Джона Э. Хербста для издания Аtlantic Сouncil.

Автор напоминает, что в Сенате разрабатывается законопроект о крупных санкциях против России. Его соавторами уже выступили 84 сенатора-республиканца, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, что говорит о большой поддержке антироссийских санкций. Многие из них критикуют президента США Дональда Трампа за промедление, хотя пока готовы прислушаться к его просьбам.

"Трамп говорит о двухнедельном сроке уже почти два месяца и несколько раз за это время заявлял, что ему, возможно, придется ввести санкции. Он не выполняет свое обещание добиться стабильного мира, оказывая давление на сторону, препятствующую прогрессу", - пишет Хербст.

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Он считает, что публичные размышления Трампа о России также выдают его нежелание предпринимать решительные шаги, которые могли бы убедить российское руководство пойти на серьезные переговоры. Например, его заявление о том, что Путина не волнуют человеческие жертвы войны, но с прибавкой о том, что он разочарован и Россией, и Украиной.

"Пока президент принимает непоследовательные позы, его администрация принимает решения, которые ставят Украину в невыгодное положение", - добавляет Хербств, приводя в пример решение Министерства обороны США перенаправить американское оружие для борьбы с беспилотниками из Украины на Ближний Восток.

В качестве еще одного примера он приводит позицию администрации Трампа, проявленную во время подготовки к саммиту Группы семи. По мнению автора, позиция свидетельствует об особой заинтересованности администрации пойти навстречу Кремлю.

"Члены G7 решили не выпускать совместное коммюнике, в отличие от прошлого года, отчасти, как я подозреваю, потому, что предыдущие заявления G7 содержали резкую критику агрессии Кремля. Белый дом, тем временем, избегает критических высказываний в адрес Кремля с февраля в G7, НАТО и ООН", - отметил Хербст.

По его мнению, уступки Трампа России в этом вопросе, его попытки скрыть то, что только Россия блокирует его мирную инициативу, и решение забрать оружие из Украины не сделали Кремль более разумным.

"Эти меры лишь подталкивают Путина к надежде на то, что Соединенные Штаты отстранятся от Украины и что Россию ждет победа. Слабость администрации Байдена в Афганистане привела к полномасштабному вторжению Путина в Украину. Трамп обещал мир через силу. Когда он начнет выполнять свои обещания?", - задает он вопрос.

Трамп и его попытки помириться с Путиным

Как писал УНИАН, это уже не первое мнение эксперта о проявлении слабости Трампа. Ранее обозреватель The Guardian Джозеф Гедеон писал, что Трамп не может закончить ни одну войну. Он напомнил, что вопреки заявлениям в инаугурационной речи Трамп скорее руководит эскалациями конфликтов, чем предпринимает шаги для их завершения.

Кроме публичных заявлений о разочаровании действиями России и Украины Трамп ведет уже постоянные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Так, они говорили по телефону 14 июня – в день рождения Трампа. Обсуждали ситуацию в Иране и вопросы о войне в Украине. Как заявили представители Кремля, Путин заверил Трампа в готовности РФ продолжать "переговоры" с Украиной после 22 июня.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Трампа за его слишком теплые отношения с российским агрессором. Он добавил, что подобный подход не остановит Путина и необходима более жесткая тональность.

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