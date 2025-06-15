Елена объяснила свою позицию.

Украинская блогерша Елена Мандзюк отреагировала на недавний скандальный концерт Верки Сердючки, где артист пел на русском языке свои известные хиты.

Елена не смогла сдержать эмоций и написала эмоциональный пост в Instagram на эту тему.

"И что это за ф*гня? Люди, вы почему до сих пор ходите на эти дерьмо-концерты? Сердючка до сих пор выступает на русском, в Киеве в 2025, во время войны. Пока мы требуем от блогеров говорить на украинском, сами переходим на язык, учим детей - на сцену выходит "я иду такая вся в Дольче Габбана"... И все молчат или еще и гордятся, что слушают это дер*мо", - высказалась блогерша.

Видео дня

Мандзюк также отметила, что понимает, почему украинцы до сих пор ходят на подобные концерты. Об этом она написала так:

"Это не о музыке! Это о том, что война для кого-то - реальность, а для кого-то - фон для ностальгии по "совку"! Почему на это ходят? Почему мы до сих пор это толеруем?".

Что известно о скандальном концерте Верки Сердючки

13 июня Верка Сердючка выступала с концертом в Киеве в Osocor Residence. В сети распространились видео, где видно, что артист поет свои старые хиты на русском языке. Это возмутило некоторых украинцев, которые подали жалобу на певца. Кстати, на жалобу уже отреагировал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, отметив, что русскоязычным песням не место в украинской столице.

Напомним, ранее Андрей Данилко ответил, почему отказывается переводить свои хиты на украинский язык.

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