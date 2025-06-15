В 2022 году Черноморский флот РФ имел потенциал для единовременного десантирования до 4,5 тысячи морпехов.

По состоянию на сейчас Россия не имеет возможности высадить морской десант на побережье Одессы, хотя в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году армия РФ планировала морскую десантную операцию с целью захвата города. Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, этот план потерпел крах из-за береговой обороны ВСУ и неопределенности относительно украинских противокорабельных возможностей Украины.

По словам эксперта, российский Черноморский флот России тогда имел потенциал для одноразового десантирования до 4,5 тысячи морских пехотинцев. Однако тогда Москва не рискнула из-за страха перед ударами украинского берегового ракетного комплекса "Нептун", потому что в случае поражения большие десантные корабли могли бы пойти на дно вместе с личным составом.

"План (по высадке десанта - УНИАН) сорвала как береговая оборона Одессы, так и отсутствие у врага проверенной развединформации относительно боеспособности украинского противокорабельного комплекса "Нептун". Ведь в случае нанесения им удара по российским большим десантным кораблям, те бы оказались на дне Черного моря вместе с тысячами морпехов, а такого провала в самом начале войны РФ позволить себе не могла", - объясняет обозреватель.

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Как впоследствии показала практика, такие опасения были небезосновательными - именно "Нептун" в апреле 2022 года потопил флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва".

Как отметил Коваленко, сейчас береговая оборона Одесской области усилена не только модернизированными "Нептунами", но и американскими ракетами Harpoon. Кроме того, важную роль играют украинские безэкипажные морские катера, которые в течение последних двух лет наносят удары по кораблям РФ и превратились "в кошмар" для Черноморского флота.

"Именно флотилии, ведь в нынешнем составе флотом это уже не назвать - и все благодаря системным ударам БЭКов", - подчеркнул эксперт.

Таким образом, по словам Коваленко, по состоянию на сейчас Россия не имеет возможности реализовать морскую десантную операцию в Одесской области.

Угроза для Одессы

Как писал УНИАН, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский во время саммита заявил, что Европа не может потерять Украину и Молдову, потому что это приведет к вмешательству Москвы в другие страны - РФ планирует захватить Одессу, а затем выйти к границе с Молдовой и Румынией.

В то же время бывший заместитель начальника штаба ВМС, капитан 1-го ранга Андрей Рыженко считает, что даже при удачной высадке российского десанта в Одесской области, дальнейшего успеха он не будет иметь, потому что для логического завершения такого сценария оккупантам нужно сделать еще два удара - с востока, с направления Николаева, и с севера, с территории непризнанного Приднестровья.

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