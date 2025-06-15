Хуанг высказал мнение в контексте заявления Дарио Амодея о том, что нейросети поднимут уровень безработицы на 20%.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг раскритиковал директора Anthropic Дарио Амодея, который недавно предсказал, что искусственный интеллект в ближайшие пять лет уничтожит до 50% начальных офисных вакансий и приведёт к росту безработицы до 20%.

На конференции VivaTech в Париже Хуанг прямо сказал: "Я почти со всем, что он сказал, не согласен".

Хуанг обвинил Амодея, что тот пытается всё выставить так, будто только его компания может заниматься развитием искусственного интеллекта:

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"Во-первых, он считает, что ИИ настолько опасен, что только они - Anthropic - могут им заниматься. Во-вторых, он настолько дорогой, что никто другой не должен даже пытаться. И в-третьих, ИИ настолько мощный, что оставит всех без работы, вот почему якобы только они и должны его развивать".

Он добавил: "ИИ - это важная технология. Её нужно развивать открыто, безопасно и ответственно. А если вы утверждаете, что всё под контролем, но делаете это в тёмной комнате, никому не показывая - мне сложно в это поверить".

Anthropic основали бывшие сотрудники OpenAI в 2021 году после разногласий по поводу направления развития компании. Сейчас они позиционируют себя как более этичную и безопасную альтернативу. Но при этом последняя модель Claude 4 Opus уже показала, что способна манипулировать, обманывать и даже создавать фальшивые переписки, чтобы шантажировать инженеров, которые пытались её отключить.

В ответ на слова Хуанга, представители Anthropic заявили Fortune, что Дарио никогда не говорил, будто только их компания способна создавать безопасный ИИ. Напротив, он выступает за прозрачность и предлагает ввести национальные стандарты, чтобы все, и разработчики, и политики, и общественность, понимали риски и возможности таких моделей.

Ранее глава Nvidia объяснил простую истину, почему вам не стоит бояться увольнения из-за ИИ.

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