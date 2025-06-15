Бывший глава МИД отметил, что перед Киевом стоит трудная задача объяснить миру разницу между войной в Украине и на Ближнем Востоке.

Для Киева есть плюсы от войны на Ближнем Востоке - они в том, чтобы Европа поняла, что фокус на Украине позволяет сохранять единство. Об этом в интервью LIGAnet рассказал Павел Климкин, министр иностранных дел Украины (2014-2019 гг.).

Отвечая на вопрос, есть ли для Украины потенциальные выгоды от войны на Ближнем Востоке, он отметил, что это так, но использовал бы слово "выгоды" или "плюсы".

"И они однозначно есть. Они в том, чтобы Европа поняла: концентрация и фокус на Украине позволяет сохранять единство. Любая перефокусировка на Ближний Восток будет очень и очень неприятным политическим и внутренне политическим драйвом для Европы", - сказал Климкин.

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По его словам, во многих европейских странах различные политические силы не могут достичь определенного общего видения относительно Ближнего Востока.

"Относительно Украины все более-менее. Тоже непросто... По меньшей мере, все понимают, что Украина важна, что Украину нужно защищать. И в конце концов рассматривать, если не как часть собственной безопасности, - к этому мы еще не пришли... Но, однако, как часть общей европейской безопасности, которая важна для сегодняшней Европы", - отметил экс-министр.

В то же время Климкин выразил уверенность, что Россия "будет раскручивать тему на 101% во всем мире, причем в Западном мире".

"И будет говорить: "Видите, Израиль же готов защищать свою безопасность. А мы же вам говорим, что мы защищаем нашу мифическую безопасность, как мы ее считаем. Ну, НАТО идет к нам, мы же его боимся". Я не знаю, чего может бояться ядерное государство, но все равно... "Вы говорите нам о суверенитете: у Ирана же есть ядерная программа, это же суверенное решение - развивать ядерную программу? Можем ограничивать суверенитет", - отметил он.

Так, по словам Климкина, сейчас начнутся "очень и очень непростые дискуссии".

"Они не начнутся, конечно, в Европе - в Европе все будет окей. А вот по миру нам придется вкладываться еще больше в то, чтобы объяснить, что все эти параллели - между нами и тем, что происходит на Ближнем Востоке, - это на самом деле отнюдь не параллели. А то, что притянуто за шиворот и за уши. И это будет очень непросто", - пояснил бывший министр.

Эскалация между Израилем и Ираном - главные новости

С 13 июня Иран и Израиль обменялись уже несколькими мощными ударами. Израиль разрушил ядерные объекты Ирана и ликвидировал несколько важных топ-чиновников и ученых-ядерщиков. В результате ответного удара Ирана по Израилю известно о множестве раненых, также есть погибшие.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна готова прекратить удары по Израилю, если тот остановит свои удары.

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