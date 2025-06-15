Украине приходится все больше полагаться только на собственное оружие, которого критически не хватает.

США фактически уже подтвердили свое намерение бросить Украину на произвол судьбы, тогда как Европа помогает больше на словах, чем на деле. Об этом пишет британская The Telegraph.

Издание отмечает, ранее на этой неделе министр обороны США Пит Хегсет подтвердил на слушаниях в Конгрессе намерение администрации Трампа сократить военную помощь Украине. "Борьба с Россией теперь является проблемой Европы", - акцентирует автор публикации.

За время полномасштабной войны Украина получила от США военной помощи примерно на 74 миллиарда долларов, включая такие ценные системы как ЗРК Patriot, баллистические ракеты ATACMS и реактивные артиллерийские системы HIMARS.

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"Горький итог для Киева заключается в том, что его покинул самый могущественный и богатый союзник. К счастью для Украины, европейские лидеры неоднократно обещали взять на себя обязательства и передать Украине то, что ей нужно для борьбы. Менее радостно то, что на практике Европа, кажется, больше обещает, чем делает реальные шаги", - пишет The Telegraph.

Лучшее, что сейчас удается делать европейцам, это финансировать производство оружия в самой Украине, отмечает издание. Например, Украина производит по 20 гаубиц "Богдана" в месяц, что превышает производство французских "Цезарей". По производству военных дронов Украина опережает партнеров просто астрономически. Однако оружия все равно критически не хватает, если сравнивать с оборонными расходами России.

"Глубокая ирония заключается в том, что значительная часть щедрых оборонных расходов Кремля непосредственно финансируется самой Европой, которая должна потратить более 20 миллиардов евро на покупку нефти, газа, угля и урана в России в 2025 году. Пока Европа будет продолжать тратить больше на финансирование военной машины Путина, чем на Украину, ее обещания поддерживать Киев столько, сколько нужно, звучат довольно пусто", - резюмирует The Telegraph.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, военные аналитики проинспектировали инженерно-фортификационные укрепления Украины на Днепропетровщине, куда россияне активно рвутся в последнее время. Эксперты говорят, что власти учли просчеты, допущенные при строительстве старых укреплений.

Также мы рассказывали, что российский военный преступник Игорь Гиркин, который начал войну на Донбассе в 2014 году, резко раскритиковал намерение Путина создать буферную зону в Сумской области. По его мнению, это лишь отвлечет ресурсы России от главной цели - полного уничтожения Украины.

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