Генерал-майор Михаил Ясников и полковник Дмитрий Марков непосредственно командовали захватом Каховской гидроэлектростанции и подрывом сооружений Северо-Крымского канала.

Заместитель командующего Черноморским флотом России и командир бригады, которая управляла подрывом Северо-Крымского канала, получили 12 лет тюрьмы.

Как говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины, собрана доказательная база на еще двух командиров российских войск, которые причастны к уничтожению ключевых объектов жизнеобеспечения Херсонской области.

Речь идет о заместителе командующего Черноморского флота России по материально-техническому обеспечению генерал-майоре Михаиле Ясникове и командующем 11-й отдельной инженерной бригадой полковнике Дмитрии Маркове.

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"Оба чиновника непосредственно командовали захватом Каховской ГЭС и подрывом сооружений Северо-Крымского канала", - говорится в сообщении.

По данным следствия, именно Ясников отдал приказ о незаконном захвате объектов критической инфраструктуры, а Марков руководил подрывами.

"Преступные действия оккупантов нарушили водообеспечение региона, функционирование его оросительной системы, а также нанесли значительный ущерб окружающей среде и материальный ущерб Украине в особо крупных размерах", - отметили в СБУ.

Так, на основании собранных следователями Службы доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) и назначил им 12 лет тюрьмы.

"Поскольку оба осужденных находятся на временно оккупированной территории Украины, начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", - отмечается в сообщении.

Захват Каховской ГЭС

После начала полномасштабного вторжения Россия оккупировала Новую Каховку, а вместе с ней и гидроэлектростанцию, которая является одной из крупнейших в Украине. Оккупанты сделали невозможным функционирование гидроэлектростанции в штатном режиме; разрушили автодорожный мост, лишив объект жизненно необходимой логистики, а также осуществили ряд подрывов сооружений Северо-Крымского канала, чтобы подать днепровскую воду во временно оккупированный Россией Крым.

В феврале сообщалось, что Россия осушает Каховское водохранилище, ставя под угрозу сельскохозяйственное производство и безопасность на Запорожской АЭС.

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