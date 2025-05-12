Планируется покрыть потребность в восстановлении около 7,3 тысячи жилых помещений.

Правительство выделило дополнительные 665 миллионов гривень для выплаты компенсаций в рамках программы "еВідновлення". Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

"Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволяет выделить из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 665 миллионов гривень для выплаты компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы "еВідновлення". Это - помощь украинцам для проведения мелких и капитальных ремонтов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря дофинансированию программы планируется покрыть потребность в восстановлении 7 389 жилых помещений, поврежденных в результате вооруженной агрессии.

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В Минразвития напомнили, что через компенсации можно получить до 200 тысяч гривень для проведения ремонтов категории А (текущие ремонты). При этом на ремонты квартиры категории Б (капитальные ремонты) можно получить от 200 до 350 тысяч гривень, на ремонт дома - от 200 до 500 тысяч гривень.

Всего в этом году для реализации "еВідновлення" в государственном бюджете заложен 1 миллиард гривень. Из них на ремонты категории А - 400 миллионов, категории Б - 600 миллионов.

Компенсации за поврежденное жилье в Украине

18 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщил, что Украина получит 84 млн долларов от Всемирного банка на выплату компенсаций украинцам по программе "еВідновлення".

В начале апреля Украина привлекла 100 млн евро (более 4,8 млрд гривень) от Банка развития Совета Европы (БРРЕ) в рамках проекта НОME. Шмыгаль тогда отметил, что эти средства будут направлены на выплату компенсации владельцам уничтоженного жилья по программе "еВідновлення".

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