Если Украина вернет контроль над Каховской ГЭС, перекрыть шлюз на входе в Северо-крымский канал проблемы не составит.

Чтобы перекрыть подачу воды из Днепра по Северо-крымскому каналу в ныне оккупированный Крым, украинским военным нужно взять под контроль Каховскую ГЭС.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Если Вы посмотрите на карту то вы увидите, что Северо-крымский канал начинается практически у самой плотины Каховской ГЭС. Если мы будем контролировать плотину, мы будем контролировать исток Северо-крымского канала", - отметил эксперт.

Жданов объяснил, если Украина вернет контроль над Каховской ГЭС, перекрыть шлюз на входе в Северо-крымский канал проблемы не составит.

"Для этого не надо сбрасывать воду. Кстати все эти восемь лет канал был закрыт шлюзы канала были закрыты. Более того, просто для страховки мы построили там монолитную дамбу как капитальное сооружение чуть ниже в канале для того, чтобы если даже шлюзы кто-то откроет или взорвет, то дамба просто не пустит воду в канал. Так что никаких проблем здесь я не вижу. Если мы берем Каховскую ГЭС - мы будем контролировать и шлюз Северо-крымского канала. А построить дамбу до окончательного освобождения Крыма для нас не проблема, тем более опыт мы уже имеем", - рассказал эксперт.

Каховская ГЭС - угроза подрыва россиянами

Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала проводится именно в Каховском водохранилище.

Российские оккупанты могут взорвать плотину Каховской ГЭС и переложить ответственность за последствия этой техногенной катастрофы на Украину. По словам Владимира Зеленского, под угрозой затопления могут оказаться более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

Аналитики Американского института изучения войны считают, что россияне могут попробовать взорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции, чтобы прикрыть свое отступление и помешать украинским войскам передвигаться вглубь Херсонской области.

Однако, по данным Главного управления разведки Минобороны, российские захватчики по состоянию на 26 октября не заминировали Каховскую гидроэлектростанцию и дамбы настолько, чтобы объекты можно было взорвать.

Недавно российские оккупанты заявили, что сбрасывают воду с Каховского водохранилища. Это делается якобы для уменьшения масштабов убытков в случае разрушения плотины на Каховской ГЭС.

Каховское водохранилище - нижняя и последняя по счету (шестая) ступень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

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