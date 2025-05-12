В последнее время Трамп все чаще контактирует в Украиной и Европой, пытаясь давить на Москву.

Усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине достигают кульминации - на этой неделе президент Владимир Зеленский публично обратился к Владимиру Путину с предложением провести переговоры, хозяин Кремля пока маневрирует, пишет Bloomberg.

После насыщенных дипломатических выходных Зеленский подтвердил, что 15 мая посетит Стамбул, где, по инициативе Путина, могут состояться прямые переговоры между Украиной и Россией.

Впрочем, мирная инициатива остается под угрозой - вокруг нее немало нерешенных вопросов и недоверия. Зеленский и европейские лидеры требуют, чтобы Россия начала 30-дневное прекращение огня с понедельника, иначе обещают новые жесткие санкции. США, по их словам, поддержат эти действия, хотя Дональд Трамп до сих пор вел себя осторожнее в своих публичных высказываниях. Между тем Путин до сих пор не реагировал на эти призывы.

Видео дня

Новый толчок дипломатии Трамп сделал в четверг, призвав лидеров договориться о перемирии. В воскресенье он повторно обратился к Зеленскому и Путину.

"Встречайтесь сейчас!!!" - написал Трамп в заметке на Truth Social.

Великобритания также готовит новый пакет санкций против России - министр иностранных дел Дэвид Лемми должен объявить их в понедельник на встрече министров безопасности из европейских стран, которая впервые состоится в Лондоне.

Сдвиги в деле Украины происходят параллельно с активизацией американской внешней политики - на этой неделе Трамп должен посетить государства Персидского залива. Вашингтон также сообщил о прогрессе в переговорах с Китаем по торговле, с Ираном по ядерной программе, в сдерживании конфликта в Газе, а также в снижении напряженности между Индией и Пакистаном.

Осторожный Трамп меняет курс

В последнее время Трамп все активнее координируется с европейскими союзниками и украинским руководством, стремясь принудить Кремль к завершению войны, которая длится более трех лет. Но его сдержанные публичные заявления несколько контрастируют с позицией европейцев, что вызывает сомнения относительно решимости Белого дома ввести новый раунд санкций.

В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьеры Великобритании Кир Стармер и Польши Дональд Туск прибыли в Киев с демонстрацией поддержки Зеленскому. Они фактически поставили Путину ультиматум: или прекращение атак, или с понедельника начнется новое санкционное давление.

По словам одного из европейских чиновников, знакомого с ситуацией, Трамп частным образом согласился с позицией союзников, включая возможность дополнительных санкций, если этого потребуют обстоятельства.

Впрочем, даже в случае поддержки США, новый раунд санкций от Евросоюза будет непростым - необходимо единодушие всех 27 стран-членов, а Венгрия уже не раз блокировала предыдущие инициативы.

Ожидается, что переговоры в четверг будет принимать Турция. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, который в воскресенье общался с Путиным, выразил надежду, что эти переговоры смогут привести к долгосрочному завершению войны:

"Мы не исключаем, что во время этих переговоров можно будет договориться о некоторых новых перемириях", - сказал Путин журналистам в Кремле, добавив, что Москва готова говорить "без каких-либо предварительных условий" и стремится обсудить "коренные причины конфликта в Украине и установить длительный мир".

Переговоры о прекращении огня

Как писал УНИАН, вчера 10 мая Владимир Зеленский совместно с лидерами Европы озвучил Путину ультиматум: либо Россия соглашается на всеобъемлющее безусловное прекращение огня с понедельника, либо ее ждет новый пакет санкций от Европы и Америки.

После этого российский диктатор сделал заявление, в котором уклонился от прямого ответа на то, согласна ли Россия на перемирие, но предложил начать прямые переговоры о мире с Украиной в Турции. Дональд Трамп отреагировал на это в соцсетях, заявив, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.

Зеленский в ответ сообщил, что он прибудет в Турцию в четверг, и надеется, что Путин тоже приедет на переговоры.

Вас также могут заинтересовать новости: