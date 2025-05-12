Делегация Израиля уже обратилась в полицию.

Уже завтра состоится первый полуфинал самого масштабного музыкального события - "Евровидения-2025". А вчера, 11 мая, в швейцарском городе Базель прошла торжественная церемония открытия международного песенного конкурса, которая не прошла без скандалов.

В этом году на "бирюзовую дорожку" выходили представители всех 37 стран-участниц. По правилам мероприятия артисты могут показывать только свои флаги, но некоторые зрители в толпе устроили масштабные протесты с флагами Палестины, которая не участвует в шоу.

Они выступили против участия представительницы Израиля Юваль Рафаэль на "Евровидении". Митингующие мешали проводить церемонию и громко освистывали певицу, когда она появилась на дорожке и пыталась что-то сказать.

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Позже правоохранители задержали некоторых протестующих и продолжили мероприятие.

Реакция израильской делегации

В сеть попали кадры, как один из активистов делает жест перерезания горла в сторону израильской делегации и плюет в их сторону. Такие действия мужчины расценили как прямую угрозу жизни Юваль Рафаэль. Поэтому представители Израиля решили подать жалобу с просьбой найти митингующего и наказать его.

"Подали жалобу в швейцарскую полицию после инцидента, в котором молодой человек в кефире и с палестинским флагом в руках сделал перерезающий горло жест в сторону Юваля Рафаэль и членов израильской делегации на "Евровидении". Корпорация также обратилась к Европейскому вещательному союзу с просьбой принять меры для установления лица, которое сделало этот жест и плюнуло в сторону членов делегации", - говорится в заявлении израильского вещателя Kan.

К слову, в прошлом году представительницу Израиля на "Евровидении-2024" Эден Голан освистали во время репетиции. А в день гарнд-финала шоу из-за певицы собрался митинг на улице. Инициатором протеста стала эко-активистка Грета Тунберг, которую потом задержали правоохранители.

Напомним, ранее стало известно, кто будет комментировать "Евровидение-2025" для Украины.

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