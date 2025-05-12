Президент Украины сказал в разговоре, что Украина хочет закончить эту войну и ждет соответствующие шаги со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил с новоизбранным Папой Римским Львом XIV. Об этом лидер Украины сообщил в Telegram.

"Это был наш первый разговор, но уже очень теплый и действительно предметный", - написал Зеленский.

Он отметил, что во время телефонного разговора речь шла о тысячах депортированных Россией украинских детей и что Украина рассчитывает на содействие Ватикана в возвращении их домой, к своим семьям.

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"Проинформировал о договоренности Украины и наших партнеров о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, а также подтвердил нашу готовность к дальнейшим переговорам в любом формате, в частности к прямым переговорам, что мы неоднократно подчеркивали. Украина хочет закончить эту войну и делает все ради этого. Ожидаем соответствующих шагов со стороны России", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский пригласил Папу Римского осуществить апостольский визит в Украину, добавив:

"Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей. Договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время".

Зеленский подчеркнул, что Украина очень ценим слова Его Святейшества о необходимости достижения справедливого и длительного мира для нашей страны и освобождения пленных.

Выборы Папы Римского

Как сообщал УНИАН, Католическая церковь избрала нового Папу Римского после смерти Папы Франциска. Конклав начался 7 мая в Сикстинской капелле Ватикана, где 133 кардинала собрались для тайного голосования.

8 мая из трубы на крыше Сикстинской капеллы поднялся белый дым, что означало успешное избрание нового Папы Римского. Новым понтификом стал американский кардинал Роберт Прево, который избрал имя Лев XIV.

11 мая новый Папа Римский Лев XIV во время своей первой публичной молитвы на площади Святого Петра в Риме призвал мир к миру и вспомнил об Украине.

Он отметил, что имеет в своем сердце страдания любого украинского народа. Сказал, что пусть все заключенные будут освобождены, а дети воссоединятся со своими семьями.

Подчеркнул, что нужно сделать "все возможное для подписания длительного мира".

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