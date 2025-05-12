На рынках ожидают снижения торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Переговоры между США и Китаем об ослаблении торговой напряженности принесли свои плоды. После достижения сторонами "существенного прогресса" фьючерсы на американские фондовые индексы подскочили, а доллар вырос.

Издание Bloomberg пишет, что индекс азиатских акций вырос на 0,7%, а индекс Hang Seng растет уже восьмой день, что является лучшим показателем за год. Контракты на индекс S&P 500 выросли на 1,5%, Nasdaq 100 подскочил на 2%, а европейские контракты прибавили 1%.

При этом доллар укрепился в отношении швейцарского франка и иены, но ослаб по отношению к юаню и валютам, чувствительным к экономике Китая, на ожиданиях, что крупнейший в мире экспортер получит выгоду после снижения торговой напряженности.

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Золото также упало на 1,6%, а казначейские облигации продавались на фоне ослабления ставок на снижение процентной ставки. Акции Индии выросли на 2,8%, а Пакистана - более чем на 8,5% после того, как страны договорились о немедленном прекращении огня после четырех дней жестоких боев.

Управляющий портфелем ценных бумаг Principal Asset Management Радж Сингх ожидает, что рисковые настроения сохранятся на некоторое время, но "торговая ситуация довольно изменчива, и неопределенность довольно высока".

Индия и Япония также ведут переговоры с США о снижении пошлин. По словам премьер-министра Сигэру Исибы, Япония не согласится с торговым соглашением, исключающим договоренность по автомобилям.

По словам источников, американская сторона поставила цель снизить пошлины ниже 60% в качестве первого шага, на который может пойти Китай. 9 мая Трамп заявил, что 80%-ые пошлины "кажутся правильными".

Тем временем президент США заявил, что планирует снизить цены на рецептурные лекарства, обязав американцев платить не больше, чем жители других стран. Акции азиатских фармацевтических компаний упали на фоне этой новости.

Торговая война США и Китая – главные новости

Пошлины США на импорт из Китая выросли до 145%, а Пекин ввел 125%-ные пошлины на американские товары.

Позже в США заявляли о начале проведения переговоров по заключению торгового соглашения между странами.

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