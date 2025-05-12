В украинский прокат фильм выйдет 12 июня 2025 года.

Вышел украинский трейлер жуткого хоррора о выживании "Опасное животное" (Dangerous Animals).

В центре сюжета фильма – серфингистка Зефир, которую похищает одержимый акулами серийный маньяк. Он держит ее в плену на своей лодке и готовится к жуткому перфомансу. Девушка останется один на один с самым опасным животным океана: маньяком, следующим тщательно продуманному плану, где акулы – орудие расправы, которое может выйти из-под контроля.

Главные роли в фильме исполнили Хасси Харрисон (сериалы "Йеллоустоун", "Сердце Дикси") и Джош Хьюстон ("Тор: Любовь и Гром", сериал "Дюна: Пророчество").

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Между тем, образ одержимого акулами маньяка Такера удивительно реалистично воплотил Джай Кортни ("Отряд самоубийц", "Дивергент", "Терминатор: Генезис"). В противовес распространенному образу "харизматичного преступника", сценаристы "Опасного животного" создают убийцу отвратительным, что наталкивает на размышления, кто именно является источником зла и смертей, и тем самым опасным животным.

Режиссер фильма Шон Бирн не впервые исследует природу одержимости в собственных лентах. И если раньше темой лент становились гиперболизированные чувства симпатии и желание мести, как в "Возлюбленной", и природа вдохновения, открывающая потусторонние порталы в "Дарах смерти", на этот раз в центре внимания оказывается жуткая одержимость акулами.

Спродюсировал ленту Фред Бергер, известный своей работой над фильмами "Лонглегс", "Обезьяна" и "Боб Дилан: Совершенный незнакомец". Также он является номинантом на "Оскар" за продюсерскую работу над фильмом "Ла-Ла Ленд".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 12 июня 2025 года.

Мировая же премьера "Опасного животного" состоится 17 мая 2025 года во время Каннского кинофестиваля, где лента будет представлена в программе "Двухнедельник режиссеров".

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