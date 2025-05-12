"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) передала армии РФ очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом сообщает Telegram-канал корпорации "Ростех".
"Самолеты поколения 4++ (некоторые говорят о поколении 4+, - УНИАН) прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах и совершили перелет к месту службы", - говорится в заявлении россиян.
Россияне традиционно не указали количество переданных машин, а бортовые номера истребителей были заретушированы. Насколько можно судить из представленного видео, речь идет о по меньшей мере двух самолетах Су-35С.
Отметим, что это не первые самолеты этого типа, переданные армии РФ в этом году. Первые Су-35 отправились в войска в марте 2025-го. Тогда также могла идти речь о нескольких боевых машинах.
Всего за все годы было построено более 120 самолетов этого типа. Сейчас Воздушно-космические силы РФ могут иметь более ста Су-35С.
Су-35С - справка УНИАН
Су-35 (не стоит путать с более ранним Су-27М, который в свое время также назывался "Су-35") является многоцелевым истребителем четвертого поколения, который совершил первый полет в 2008 году. Самолет представляет собой модернизированную версию советского Су-27.
Истребитель Су-35 можно считать самым "продвинутым" из российских боевых самолетов, которые находятся в крупносерийном производстве. Он не такой современный, как Су-57 "пятого поколения", однако последних россияне построили всего несколько десятков единиц, включая прототипы.
Су-35 может похвастаться неплохими характеристиками. Например, его боевая нагрузка составляет 8000 кг. В состав вооружения входят ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности Р-37M, которые якобы могут сбивать цели на дальности 200-300 км.
В то же время, самолет не имеет технологии стелс, а следовательно его можно относительно легко обнаружить. Еще одним недостатком самолета можно считать отсутствие современного подвесного прицельного контейнера, который бы позволял более эффективно обнаруживать цели на земле.