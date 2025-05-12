Силам обороны стоит также уничтожать инженеров и рабоче-конструкторскую документацию РФ, считает Анатолий Храпчинский.

Украинские удары по территории РФ привели к тому, что оккупанты вынуждены передислоцировать стратегическую авиацию за 4000 км от границы. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Анатолий Храпчинский, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт.

"Эффективность поражения некоторых наших видов вооружения усложняет российских предприятий, воинских частей, аэродромов. И как следствие, это существенно ухудшает логистику. Ведь враг вынужден передислоцироваться в более безопасные города. И это усложняет им работу", - сказал Храпчинский.

В то же время он отметил, что оккупанты активно меняют производственные мощности, размещают их неподалеку от своих гражданских объектов. Поэтому перед Силами обороны стоит еще много работы.

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"Поэтому безусловно надо говорить об увеличении наших возможностей по ударам по РФ. И дальше работать в режиме основных стейкхолдеров, если мы говорим об инженерах или, например, рабоче-конструкторской документации, эталонных образцах. Что не позволит РФ повторить технологии. Поэтому главная цель - увеличение точечных ударов на территории РФ, чтобы в радиусе 1000 км от границ Украины не осталось ни одного стратегического объекта России", - добавил эксперт.

Удары по РФ: важные новости

Накануне БПЛА атаковали ряд стратегических объектов на территории РФ. Среди них два аэродрома, завод оптоволоконных систем и другие производственные предприятия.

Уже 11 мая стало известно о ракетном ударе по месту дислокации российских военных в городе Рыльск, что в Курской области. По данным Telegram-каналов, был нанесен удар по пункту дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты. Для поражения использовались американские ракеты.

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