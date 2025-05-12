Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 46,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 12 мая, не изменился и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также не изменился и составляет 47,20 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,50 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,48 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,20 грн/евро, а курс продажи - 47,00 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 12 мая, составляет 104 355 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 330 335 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 12 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 41,55 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По данным на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, усилила позиции: официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 46,75 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 14 копеек.

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