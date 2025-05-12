Россия и в дальнейшем делает основной акцент на баллистике, считает Анатолий Храпчинский.

Передача России установок для ракет малой дальности имеет две основные проблемы. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Анатолий Храпчинский, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт.

"Первая - это баллистика. Вторая - это увеличение количества средств одновременно. Поскольку платформа предусматривает запуск четырех ракет одновременно без перезарядки. То есть враг и дальше делает ставку на баллистическое вооружение. Которое затруднено для перехвата. В последнее время большинство обстрелов РФ Киева и Киевской области происходили баллистическими ракетами", - сказал Храпчинский.

Он пояснил, что таким образом оккупанты пытаются усложнить работу силам противовоздушной обороны Украины. В то же время эксперт отметил, что дальность иранских ракет - около 120 километров. Поэтому большинство ударов будут происходить по прифронтовой территории Украины.

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"Надо напомнить, что практически ежедневно прифронтовая зона страдает от массированных обстрелов со стороны врага баллистическими ракетами, КАБами, ударными БПЛА и даже классическими FPV-дронами по гражданскому населению", - добавил Храпчинский.

Сотрудничество РФ и КНДР: что известно

Ранее издание Reuters сообщило, что Иран в ближайшее время передаст РФ пусковые установки для баллистических ракет малой дальности - которые Москва получила от Тегерана в прошлом году.

По мнению аналитиков, враг может использовать эти ракеты для поддержки своего наступления и атаки по прифронтовой территории, позволив сохранить собственную баллистику для дальнобойных ударов по Украине.

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