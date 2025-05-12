'Забыли убрать причиндалы': РФ запустила фейк о Макроне и наркотиках, Париж резко ответил

Волну безосновательных обвинений начали российские официальные лица, в частности из дипломатических кругов.

Российская пропаганда запустила нелепый фейк о визите президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев.

В частности, МИД России распространило волну фейковых обвинений в том, что мировые лидеры якобы употребляли наркотики в Киеве. Россияне распространили видео, на котором Макрон прячет смятую белую бумажку, а Мерц - предмет, похожий на палочку.

Представитель МИД РФ Мария Захарова и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев публично запустили фейк о том, что лидеры "употребляли наркотики".

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"Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и... дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов", - написала опальная Захарова в Telegram.

Зато один из ключевых переговорщиков Путина Дмитриев иронично заявил, что не может отличить, это реальные кадры или искусственный интеллект.

"Если это реальность - мы смотрим на сахар или на что-то совсем другое? Если это что-то другое, это объясняет множество недавних идей и предложений", - заявил он.

У Макрона резко прокомментировали очередные нападки россиян. В Елисейском дворце заявили, что россияне пытаются подорвать европейское единство, выдавая носовой платок за наркотики.

"Когда европейское единство мешает, дезинформация заходит так далеко, что простой носовой платок выдают за наркотики. Эту ложную информацию распространяют враги Франции, как дома, так и за рубежом. Остерегайтесь манипуляций", - говорится в заявлении.

В то же время посольство Франции в Украине назвало такие действия российских официальных лиц безответственными и нелепыми. Отмечается, что россияне "настолько отчаянно пытаются не допустить мира в Украине, что распространяют откровенные фейки". "Это безответственно и бессмысленно", - говорится в сообщении.

Заявления Макрона о войне в Украине

Президент Франции во время своего визита вместе с европейскими коллегами в Киев 10 мая заявил, что справедливый и долговременный мир в Украине начинается с полного и безусловного прекращения огня. Он также отметил, что перед лицом российской агрессии ответ должен быть коллективным.

Он также заявил, что предложенное во время встречи 30-дневное перемирие в Украине будут контролировать США при участии Европы.

При этом, если Россия не согласится на перемирие, то, заявил Макрон, "мы готовы ответить решительно, вместе со всеми европейцами и в тесной координации с Соединенными Штатами".

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