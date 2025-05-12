Отмечается, что отдельные позиции подорожали за последнюю неделю.

В Украине падают цены ранние овощи. При этом дешевле, чем неделей ранее, продавался как прошлогодний картофель, так и урожая нынешнего года.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что цены на старый картофель в Украине снизились с 16-25 до 15-24 гривень за килограмм, а цены на молодой также резко упали с 70-110 до 65-90 грн/кг. При этом подешевела ранняя морковь – с 80-85 до 60-70 грн/кг. В то же время, на фоне заметного сокращения предложения начал дорожать репчатый лук – цены подскочили с 14-18 до 20-26 грн/кг.

Прохладная погода сказалась на объемах выборки огурца из местных тепличных комбинатов, в результате цены на него начали расти. Огурец подорожал с 25-50 грн/кг до 50-75. Вместе с этим подорожали томаты – верхняя ценовая граница подскочила с 95 до 105 грн/кг, а также сладкий перец – с 95-110 до 120-125 грн/кг. Пекинская капуста подорожала с 30-35 до 35-45 грн/кг, а цветная подешевела почти в два раза – с 110-120 до 60-70 гривень за килограмм.

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В сегменте зелени выросла цена на зеленый лук – верхняя ценовая граница поднялась с 95 до 100 грн/кг, а салат подорожал с 30-40 до 40-50 грн/кг, при этом подешевел укроп с 160-170 до 120-160 грн/кг. В результате роста предложения расширился диапазон цен на спаржу. На прошлой неделе ее продавали по 200-350 гривень за килограмм, хотя неделей ранее цены находились в диапазоне 270-300 грн/кг.

По мере уменьшения предложения яблока, цены на него продолжают расти, достигнув на минувшей неделе уровня в 50 гривень за килограмм. Также дороже стал продаваться лимон – верхняя ценовая граница поднялась с 90 до 120 грн/кг, а апельсин подешевел – нижняя ценовая граница упала с 95 до 65 грн/кг. При этом диапазон цен на киви расширился. На прошлой неделе фрукт продавали по 105-240 грн/кг, а неделей ранее цены находились в пределах 110-190 грн/кг. В то же время землянику садовую отдавали по 180-230 гривень за килограмм.

Урожай-2025 в Украине - прогноз экспертов

В Институте садоводства НААН не исключают, что из-за влияния низких температур может быть полностью потерян урожай абрикосов и алычи, а также до 30% урожая вишни и черешни вследствие снижения фертильности пыльцы.

Отмечается, что возможная потеря или уменьшение урожаев фруктов приведет к увеличению на прилавках импортной продукции, что будет иметь влияние на цену, ведь при ее формировании закладываются дополнительные расходы на логистику.

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