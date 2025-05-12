Уже в этом веке банановые плантации могут погибнуть из-за изменений климата.

Климатический кризис ставит под угрозу бананы - самый популярный фрукт на планете. Новое исследование утверждает, что четвёртая по значимости продовольственная культура в мире находится под серьёзной угрозой. Все дело в том, что страны Латинской Америки и Карибского бассейна страдают от затяжных климатических потрясений.

Как пишет The Guardian, изменение климата может лишить человечество самого любимого фрукта: к 2080 году около 66% земель, на которых сейчас выращивают бананы в Латинской Америке и странах Карибского региона, могут стать непригодными для этого.

Согласно докладу благотворительной организации Christian Aid, рост температуры, увеличение числа стихийных бедствий и распространение вредителей наносят серьёзный урон странам-экспортёрам бананов — таким как Гватемала, Коста-Рика и Колумбия.

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Как сообщается, банан - не только самый потребляемый фрукт в мире, но и одна из важнейших продовольственных культур, уступающая лишь пшенице, рису и кукурузе. Свыше 400 миллионов человек получают от них значительную часть ежедневной нормы калорий - от 15% до 27%.

При этом 80% мирового бананового экспорта приходится именно на Латинскую Америку и Карибский регион - один из самых уязвимых к климатическим катаклизмам.

Парадокс в том, что выращивание бананов находится под угрозой из-за климатического кризиса, спровоцированного странами, которые практически не занимаются их выращиванием.

Например, сорт бананов кавендиш, который преобладает в международной торговле, крайне чувствителен к климату. Он требует умеренного температурного диапазона (15–35 °C) и умеренного полива. Штормы могут повредить листья, лишая растение способности к фотосинтезу.

Климатические изменения также способствуют распространению опасных грибковых заболеваний. Например, чёрная сигатока может снижать фотосинтез у растения на 80%.

Напомним, ранее Погода УНИАН рассказывал о самых жарких местах на планете, где температура может подниматься до +50 и даже выше.

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