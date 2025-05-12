Он опроверг то, что на шоу есть контракт.

Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник отреагировал на слова подруги Александра Терена - Елены Мандзюк - о том, что его роман с Инной Белень был фейковым.

В программе "Тур звездами" Решетник сказал, что между Александром и Инной действительно были чувства, и свой выбор в финале Терен делал осознанно.

"Я могу говорить только, что чувства были и выбор Александра - это его личный выбор. Они хотели построить отношения, но жизнь распорядилась иначе", - утверждает Решетник.

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Также Григорий намекнул на то, что, возможно, между Тереном и Мандзюк не только дружба, поэтому девушка так относится к его роману с Белень.

"Возможно, Елена владеет ситуацией. Но мы должны услышать Александра. Не знаю, какой там контракт. Если ты хочешь высказать свою точку зрения – ты ее обязательно выражаешь. Я не уверен, что Александр хочет, чтобы его кто-то защищал, зная его характер. Все, что хочет сказать человек, он должен сказать лично. Возможно, у Елены есть свое видение на Александра. Может быть, там не только дружба, тогда нужно защищать свои отношения, чувства. Я не знаю. Желаю всем холодного ума", – добавил Решетник.

Напомним, ранее Инна Белень отреагировала на слова подруги Терена, что их роман - фейк. Девушка заявила, что не хочет реагировать на "вымышленные истории".

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