Во время 15-дневной осады в 1937 году деревня была практически разрушена.

Всего в 40 километрах к югу от Сарагосы, потрясающего испанского города на северо-западе Испании, находится крошечная деревня, которая так же впечатляет, но по совершенно другой причине.

Как пишет Daily Express, в течение 85 лет крошечная деревня Бельчите стояла застывшей во времени как хрупкое напоминание об одном из самых тревожных периодов истории Испании.

Важно, что поселения были найдены здесь с 75 года нашей эры, но с началом Guerra Civil (гражданская война) в 1936 году она была оставлена ​​в руинах и теперь стоит как живой музей. Фактически, Белитите был включен в список Всемирного наблюдения за памятниками и объявленный "критической возможностью" понять влияние трагической войны на Испанию. Расположенная на границе между республиканским государством и фашистскими войсками, Бельчите стала центром одного из самых кровавых и важнейших сражений всей войны.

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Во время 15-дневной осады в 1937 году деревня была практически разрушена. В конце концов, в 1939 году деревня пала под натиском войск генерала Франко, который оставил ее разрушенные руины как напоминание о своей власти и предупреждение всем будущим мятежникам.

Отмечается, что сегодня Бельчите посещают только те, кто хочет пройтись по его изрешеченным пулями улицам и узнать больше об этом неспокойном периоде испанской истории. По оценкам тогда в общей сложности погибло около полумиллиона человек, как в боях, так и в результате казней и насилия толпы, а также от недоедания и болезней. В Бельчите дома были взорваны, церкви разрушены, а горожане были убиты, что положило конец жизни в деревне, какой ее знали жители.

Отмечается, что хотя XX век является самым известным периодом истории Бельчите, деревня на самом деле может похвастаться историей, которая насчитывает тысячи лет. В 1122 году Альфонсо Воин (король Арагона и Наварры, 1104-1134) основал Братство Бельчите для защиты границы между христианскими королевствами и Аль-Андалусом - мусульманской областью Пиренейского полуострова. Оно было экспериментальным сообществом рыцарей, которые поклялись посвятить свою жизнь борьбе с язычниками.

На протяжении веков оно было застроено несколькими захватывающими средневековыми церквями и памятниками, включая арку Сан-Роке. Затем, в июне 1809 года, во время Пиренейской войны, французские и испанские войска также сражались в битве при Марии около Бельчите.

Одно из самых ярких описаний битвы при Бельчите 1937 года было написано историком Сесилом Эби:

"Журналист нашел город настолько разрушенным, что часто люди не могли сказать, где были улицы. Люди копали под грудами раствора, кирпичей и балок, вытаскивая трупы. Бельчите был не столько городом, сколько отвратительным запахом".

Интересно, что некоторые части деревни с тех пор были восстановлены, и население составляет около 1600 человек, хотя многие части остаются в том состоянии, в котором они были оставлены во время войны.

До Бельчите легко добраться на машине по трассе A-222, и она находится всего в 45 минутах езды от столицы провинции Сарагосы, что делает его идеальной однодневной поездкой. Доступны две экскурсии по Бельчите - одна днем, а другая ночью. Туристы могут приобрести билеты на экскурсию в туристическом информационном офисе или купить билеты онлайн, стоимость которых составляет 8 евро с человека, дети до 14 лет бесплатно.

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Рейсы, о которых идет речь, должны быть запланированы на время отлива, который происходит дважды в день. Он открывает три взлетно-посадочные полосы, обозначенные деревянными столбами, которые обычно находятся под водой.

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