Каждый день в Украине ожидаются дожди и грозы.

Ближайшая неделя в Украине будет мокрой и холодной. В большинстве областей ожидается температура около +11°...+16°. К концу недели станет на пару градусов теплее, а на юго-востоке местами воздух будет прогреваться до комфортных +20°...+22°. Практически каждый день в Украине ожидаются дожди, местами сильные и с грозами. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Понедельник будет с переменной облачностью. На западе, севере и в большинстве центральных областей будет сухо, а на остальной территории пройдут дожди.

В Харьковской и Полтавской областях будет холоднее всего, +9°...+10°, в большинстве областей термометры покажут +11°...+16°, а в Донецкой и Луганской областях ожидается +18°...+20°.

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Во вторник, 13 мая, сухая погода ожидается на юго-востоке, а на остальной территории пройдут небольшие дожди. Температура ожидается в пределах +12°...+15°, на юго-востоке +16°...+18°.

В среду, 14 мая, местами в Украине пройдут дожди, ливни и грозы. Температура днем +14°...+19°.

В середине месяца, 15 мая, дождить будет практически по всей Украине. На крайнем западе похолодает до +10°...+11°, на остальной территории будет +14°...+19°, на крайнем востоке - до +21°.

Перед выходными, 16 мая, дожди ожидаются на западе, севере и в отдельных центральных областях.

В западных областях, северных (за исключением Сумской) и в Винницкой областях столбики термометров покажут +10°...+13°. На остальной территории будет теплее, +15°...+22°.

На выходных, 17 и 18 мая, дожди в Украине продолжатся, а температура немного повысится. Под конец недели по всей стране уже будет +13°...+18°, на юге и востоке +18°...+22°.

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