Каллас обвинила Россию в том, что она "играет в игры".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас призвала к прекращению огня в Украине, обвинив Россию в том, что она "играет в игры"

Как пишет The Guardian, Каллас напомнила, что этой ночью Россия вновь запустила по Украине более чем 100 беспилотников и призвала усилить давление на Москву, чтобы принудить ее к перемирию.

"Мы должны оказать давление на Россию, чтобы она действительно захотела мира, села и поговорила с Украиной", — говорит она.

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Она подчеркнула, что первоначальным должно быть прекращение огня, а затем – переговоры.

"Если они это делают, если они продолжают бомбить Украину все время, если нет прекращения огня, переговоры под огнем невозможны", — заявила Каллас.

Такую же позицию высказал и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, заявив, что Россия может столкнуться с "масштабными санкциями", если не согласится на перемирие.

Он заявил, что позиция Франции "очень ясна: мы хотим мира, мы хотим переговоров", поскольку, по его словам, "безоговорочное перемирие в воздухе, на море и на земле на 30 дней" необходимо для разблокирования переговоров.

"Президент Зеленский раз за разом показывал, что он открыт для переговоров, что он хочет дипломатии, что он хочет мира. … Между тем, единственным ответом Путина были новые бомбардировки", — сказал он.

Барро заявил, что Франция будет настаивать на "дипломатии… и масштабных санкциях, если Россия снова откажется серьезно заниматься дипломатией и продолжит свою агрессию… против украинского народа".

Прекращение огня и мирные переговоры

Ранее европейские лидеры, включая Францию, Германию и Польшу, поддержали позицию Украины относительно необходимости прекращения огня перед началом переговоров. Эту же позицию озвучил и спецпредставитель Трампа Кит Келлог.

Однако Путин не хочет полного прекращения огня, а вместо этого он предложил возобновить переговоры в Турции.

Трамп отреагировал на это в соцсетях, заявив, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции. Зеленский в ответ сообщил, что он прибудет в Турцию в четверг, и надеется, что Путин тоже приедет на переговоры.

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