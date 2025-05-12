Периодически на этой неделе будет идти дождь.

В ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая и холодная погода с дождями. Об этом на meteoprog сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Он пояснил, что в Украину будет поступать холодный воздух из северных регионов Европы. Вследствие этого в течение второй декады мая на большей части территории Украины будет преобладать влажная и прохладная погода с температурой на 4 - 8 °С ниже климатической нормы.

Погода 12 мая

В начале недели днем на большей части территории Украины ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, на западе с грозами. В Карпатах и на Прикарпатье местами пройдут значительные дожди, в высокогорье с мокрым снегом. Ветер 5 - 10 м/с. Столбики термометров покажут +9...+14 °С, на юго-востоке и в Крыму будет теплее, +13...+18 °С.

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Погода 13 мая

Ночью во вторник на Левобережье, а днем на большей части территории Украины пройдут умеренные, местами значительные дожди, местами грозы. Только в Крыму и Приазовье, говорит синоптик, ожидается погода без существенных осадков. Ветер усилится до 7 - 12 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +2...+7 °С, в западных и северных областях заморозки 0...-3 °С. Днем будет +9...+15 °С, на юге, Закарпатье и в Крыму воздух прогреется до +14...+19 °С.

Погода 14 мая

Ночью в среду будет без существенных осадков, а днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Только на юго-востоке и в Крыму преимущественно без осадков. Ветер 5 - 10 м/с. Ночью будет +2...+7 °С, в западных и северных областях снова ожидаются заморозки 0...-3 °С. Днем по всей Украине +14...+19 °С.

Зима никак не отпускает Украину. В последние дни в Карпатах и на Прикарпатье температура падает до "минусов" и периодически идет снег. В частности, в течение 10-11 мая в горах выпало около 5 см снега.

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